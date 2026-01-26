भारत दौरे के बाद UAE ने लिया बड़ा फैसला, राष्ट्रपति नाहयान ने पाकिस्तान संग डील तोड़ी

इधर, मामला तूल पकड़ने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित समझौते को रद्द करने की खबरों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने कहा कि आईआईएपी सहित तीनों हवाई अड्डों में से किसी के लिए भी कोई पट्टा या रियायत समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया गया था। पाकिस्तान द्वारा यूएई के साथ पट्टा समझौते को रद्द करने के दावों को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया।