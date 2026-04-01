इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग, ब्रिटेन के 75 सांसदों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खोला मोर्चा

75 सांसदों का समर्थन एक बड़ी बात है लेकिन ब्रिटेन की सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा यह देखना बाकी है। ब्रिटेन और अमेरिका की विदेश नीति अक्सर एक दिशा में चलती है और अभी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में यह प्रस्ताव कानून बनेगा या बस कागजों में रहेगा, यह तो वक्त ही बताएगा।