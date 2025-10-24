यूक्रेन के हवाई हमलों से दहल उठा रूस, 12 लोगों की मौत से मचा कोहराम

Drone Attacks Russia: रूस के विभिन्न हिस्सों में यूक्रेन के ड्रोन हमलों (Ukraine airstrikes shake Russia) ने रात भर तूफान ला दिया। अधिकारियों के अनुसार, इन संदिग्ध हमलों से कम से कम 12 लोगों की जान चली गई (12 people killed in chaos), जबकि कई अन्य जख्मी हो गए। यह घटना चेल्याबिंस्क क्षेत्र के कोपेस्क कस्बे में एक फैक्ट्री पर हुए विस्फोट (Drone Attacks Russia) से शुरू हुई, जहां बुधवार रात को धमाका होने से भारी तबाही मच गई। स्थानीय मीडिया और प्रशासन ने बताया कि यह हमला रूसी सेना से जुड़े प्लास्टिक उत्पादन संयंत्र को निशाना बना रहा था, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में है। इस घटना ने रूस में शोक की लहर दौड़ा दी है।