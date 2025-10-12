Patrika LogoSwitch to English

अब रूस को नए तरह से घेरने की तैयारी, जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, जानें क्या हुई बात?

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की और देश की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए समर्थन मांगा। जेलेंस्की ने रूस के हमलों की जानकारी दी, जबकि ट्रंप ने ठोस समझौतों पर चर्चा का आश्वासन दिया और यूक्रेन के सहयोग को मजबूत करने की बात कही।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 12, 2025

Trump Putin Summit 2025 zelensky reaction

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: X Handle Thee Krishna.)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की।

जेलेंस्की ने अपने देश की ऊर्जा प्रणाली पर रूस के हमलों के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की की बातों का समर्थन किया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस समझौतों पर भी चर्चा की।

रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने उठाया था ये कदम

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए अच्छे विकल्प और ठोस विचार मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक क्षेत्र में युद्ध रोका जा सकता है तो निश्चित रूप से अन्य युद्ध भी रोके जा सकते हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में यूक्रेन ने कीव और देशभर के नौ क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती लागू कर दी थी, क्योंकि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने बड़े पैमाने पर देश की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया था।

पावर ग्रिड पर रूस ने किया था हमला

रूस ने शुक्रवार को यूक्रेनी पावर ग्रिड को निशाना बनाकर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिससे देश के अधिकांश हिस्सों में ब्लैकआउट हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को कीव में 800,000 से ज्यादा निवासियों के लिए बिजली बहाल कर दी गई; हालांकि स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती अब भी जारी है।

इससे पहले 27 सितंबर को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि मास्को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है।

जेलेंस्की ने क्या कहा?

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, दुनिया देख रही है कि रूस क्या कर रहा है और कैसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वैश्विक नेता मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

संभावनाएं अच्छी हैं कि यह समझौता वहां कारगर होगा। किसी एक क्षेत्र में जितनी अधिक शांति और सुरक्षा होगी, दुनिया में सभी के लिए उतने ही अधिक अवसर खुलेंगे। यूक्रेन हमेशा दुनिया से यही आह्वान करता है कि वह यूरोप में हमारी रक्षा करे और हमारे कार्यों का समर्थन करे।

हम कड़ा दबाव बनाते रहेंगे- यूक्रेन

उन्होंने आगे लिखा कि दुर्भाग्य से, रूस हमला करने का हर अवसर तलाशता है खासकर जब दुनिया का ध्यान इस ओर न हो। हम संयुक्त राज्य अमेरिका और अपने सभी सहयोगियों पर भरोसा करते हैं कि वे निर्णायक रूप से कार्य करते रहेंगे और कड़ा दबाव बनाते रहेंगे ताकि हमारे लोगों को समर्थन, सुरक्षा का एहसास हो और यूक्रेन मजबूती से खड़ा रह सके। मुझे आवश्यक संकेत मिले हैं कि अमेरिका हमारे सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। हम इसके लिए आभारी हैं।

