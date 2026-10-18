18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

यूक्रेन में स्टारलिंक अचानक बंद, इंटरनेट ठप होने के बाद बढ़े विवाद पर अमेरिका ने कहा- व्हाइट हाउस का कोई हाथ नहीं

Starlink Ukraine slowdown: यूक्रेन में रात 1 बजे स्टारलिंक अचानक बंद हो गया। इसको लेकर जेलेंस्की ने मस्क पर बड़ा आरोप लगाया। मार्को रुबियो ने कहा- व्हाइट हाउस ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 18, 2026

Russia Ukraine War

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडीमिर जेलेंस्की और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क। (फोटो- ANI)

यूक्रेन में स्टारलिंक अचानक बंद हो गया है। रात के एक बजे इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो गई। जिसकी वजह से युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना के ड्रोन और खुफिया कामकाज रोकने पड़े।

इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडीमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्क और अमेरिका ने जानबूझकर स्टारलिंक सेवा बंद कर दी। इस पर अमेरिका ने सफाई दी है।

'वे जानते थे कि वे क्या कर रहे'

ब्रिटिश चैनल पियर्स मॉर्गन से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा- मुझे पता है कि वे (अमेरिका) जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। रात एक बजे स्टारलिंक बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इससे रूसी हमलों का सामना करने में मुश्किल हो रही है।

वहीं, यूक्रेनी सैन्य सूत्रों ने भी सीएनएन को बताया कि असर काफी बड़ा है। सेना स्टारलिंक पर बहुत निर्भर है। इससे टोही ड्रोन, इंटरसेप्टर और दूसरे काम चलते हैं।

अमेरिका ने क्या कहा?

इस आरोप के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने कोई आदेश नहीं दिया कि स्टारलिंक की स्पीड कम की जाए। उन्होंने कहा कि सेवा अब बहाल हो चुकी है।

रुबियो ने स्टारलिंक-स्पेसएक्स दोनों सेवाओं में फर्क भी बताया। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की व्यावसायिक सेवा है। इसे कंपनी खुद चलाती है। स्टारशील्ड अमेरिकी सैन्य उत्पाद है। यह अमेरिकी सेना के इस्तेमाल के लिए है और फिलहाल यूक्रेन को उपलब्ध नहीं है।

रुबियो ने कहा- यूक्रेन स्टारशील्ड चाहता है ताकि रूस में गहरे हमले कर सके। लेकिन अभी उनके पास यह नहीं है। जेलेंस्की शायद सही बात नहीं समझ रहे।

स्पीड बढ़ाने का अनुरोध

वहीं, यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने भी इस बीच बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने लिखा कि स्टारलिंक कनेक्टिविटी 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड के साथ वापस आ रही है। उन्होंने एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया और कहा कि स्टारशील्ड की स्पीड लिमिट पूरी तरह हटाना अब जरूरी है।

बता दें कि यूक्रेन इन दिनों खतरनाक रूसी हमलों का सामना कर रहा है, ऐसी स्थिति में वह रूस को जवाब देने में असमर्थ है। यही वजह है कि जेलेंस्की अमेरिका पर भड़क गए हैं।

तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद भड़का रूस, खुलकर कहा- यूक्रेन अब शांति नहीं चाहता

ये भी पढ़ें
vladimir putin

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 09:33 am

Published on:

18 Oct 2026 09:33 am

Hindi News / World / यूक्रेन में स्टारलिंक अचानक बंद, इंटरनेट ठप होने के बाद बढ़े विवाद पर अमेरिका ने कहा- व्हाइट हाउस का कोई हाथ नहीं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका का साथ देने पर मेक्सिको में पूर्व अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

Arrest
विदेश

सऊदी अरब में बड़ा हादसा, नजरान में सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो क्रू मेंबर्स की मौत

Houthis-Saudi Arabia Conflict
विदेश

कनाडा में सैन्य ठिकाने पर बड़ा हादसा, आग इतनी भीषण कि सीमा पार पहुंची लहर, क्या बोले पीएम?

fire In Canada Base
विदेश

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, तेल टर्मिनल में लगी आग, एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गईं

Russia-Ukraine War
विदेश

यमन में हूतियों पर 24 घंटे में 1,417 हमले, 800 से ज्यादा लड़ाके ढेर

Houthi Rebel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.