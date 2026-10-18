यूक्रेन में स्टारलिंक अचानक बंद, इंटरनेट ठप होने के बाद बढ़े विवाद पर अमेरिका ने कहा- व्हाइट हाउस का कोई हाथ नहीं

वहीं, यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने भी इस बीच बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने लिखा कि स्टारलिंक कनेक्टिविटी 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड के साथ वापस आ रही है। उन्होंने एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया और कहा कि स्टारशील्ड की स्पीड लिमिट पूरी तरह हटाना अब जरूरी है।