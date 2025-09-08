“भारत पर टैरिफ लगाना सही”, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की ने किया ट्रंप के फैसले का समर्थन

कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा था कि वह हमेशा पीएम मोदी के अच्छे दोस्त रहेंगे और भारत-अमेरिका के बीच संबंध भी हमेशा अच्छे रहेंगे। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ यह बात पसंद नहीं है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की नाराज़गी की असल वजह यह नहीं है। दरअसल ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि पीएम मोदी ने भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया और न ही उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। ट्रंप अभी भी भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट लेने से नहीं चूकते, लेकिन भारत की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी कुछ समय पहले यह स्वीकार किया था कि सीज़फायर के लिए उन्होंने सीधे भारत से ही बात की थी और किसी भी तीसरे पक्ष का इसमें कोई योगदान नहीं था।