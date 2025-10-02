UNHRC में क्यों उठा पाकिस्तान में सिंधियों की बदहाली का मुद्दा,जानिए भारत में सिंधियों के हालात

Sindhi Rights : जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC 2025) के 60वें सत्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता दिव्या आडवाणी ने पाकिस्तान में सिंधियों की बिगड़ती स्थिति (Sindhi Rights) पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सिंधी आबादी तेजी से घट रही (Pakistan Minority Issues) है, जबकि भारत में यह समुदाय समृद्धि और समान अधिकारों का आनंद ले रहा है। आडवाणी ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधियों की स्थिति चिंताजनक है, और मीडिया में दिखाई देने वाली खबरें इसे और स्पष्ट करती हैं। आडवाणी ने भारत के संवैधानिक ढांचे की तारीफ की, जो अल्पसंख्यकों और दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार (India Inclusive Policies) देता है। भारत में सिक्ख, मुस्लिम और अन्य समुदायों को संरक्षण और अवसर प्राप्त हैं, जिससे उनकी प्रगति सुनिश्चित होती है। यह नीति भारत को अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक मिसाल बनाती है।