TENSION: मध्य पूर्व में बढ़ा युद्ध का खतरा, अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत से दुनिया में खलबली

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की ओर से फुटेज जारी करना उसकी आक्रामक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। वहीं ईरान के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि अभी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय स्रोतों या पेंटागन द्वारा की जानी बाकी है। इस तनाव के बाद खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया और संयुक्त राष्ट्र (UN) के हस्तक्षेप पर नजर रहेगी। क्या यह छद्म युद्ध (Proxy War) अब सीधे संघर्ष में बदल जाएगा? यह आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा। दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के पास सैन्य तनाव बढ़ने से वैश्विक शेयर बाजारों (Global Stock Markets) और कच्चे तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। ( इनपुट: ANI)