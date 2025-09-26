जंजीरों में बांधकर अमेरिका ने पंजाबी दादी को भारत भेजा, रोता-बिलखता रहा परिवार, नहीं पसीजा अमरिकियों का दिल

तीन दशक से अधिक समय अमेरिका में बिताने के बाद पंजाब की 73 वर्षीय हरजीत कौर को बीते दिनों अचानक भारत भेज दिया गया। परिवार से विदा कहने या अपना सामान लेने तक की अनुमति नहीं दी गई। सिख कोएलिशन ने इसे क्रूर और अनावश्यक कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह केवल एक दादी की कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका में लाखों प्रवासी परिवारों पर हो रहे व्यवस्थित अत्याचार का प्रतीक है। उनके निर्वासन के बाद कैलिफोर्निया में विरोध की लहर उठी। एल सोब्रांते में सैकड़ों लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए, जिनपर लिखा था, ‘हमारी दादी को मत छुओ’ और ‘हरजीत कौर यहीं की हैं’। कांग्रेस सदस्य जॉन गारामेंडी, सीनेटर जेसी अर्रगुइन और स्थानीय नेताओं ने भी आइसीई की कार्रवाई की निंदा की लेकिन कुछ काम नहीं आया।