अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा- ‘जल्द सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते’, रूसी तेल खरीदने पर फिर दी चेतावनी

उन्होंने इस आयोजन को "काफी हद तक औपचारिक" बताया और कहा कि यह एक नियमित वार्षिक बैठक है। बेसेंट ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। उनके मूल्य चीन या रूस की तुलना में हमारे मूल्यों के कहीं ज़्यादा करीब हैं। वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि "सभी विकल्प खुले हैं" क्योंकि अमेरिका, रूसी आक्रामकता पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में भारत अब कड़ी निगरानी में है।