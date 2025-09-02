Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा- ‘जल्द सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते’, रूसी तेल खरीदने पर फिर दी चेतावनी

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Finance Minister Besant) का बयान आया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जल्द ही सुधर जाएंगे।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 02, 2025

US Treasury Secretary Scott Bessant
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (फोटो-X अकाउंट Isabella)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ट्रूथ सोशल पर भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर पोस्ट शेयर किया है। इसमें ट्रंप ने बताया कि भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, जबकि अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। उन्होंने इस द्विपक्षीय व्यापार को आपदा करार दिया।

दुनिया में सबसे अधिक भारत का टैरिफ

ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल और सैन्य उपकरण खरीदता है, जबकि अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। अब भारत ने अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात कही है, लेकिन यह बहुत देर से उठाया गया कदम है।

ये भी पढ़ें

रूसी तेल ने 39 महीने में भारत के बचाए 12.6 अरब डॉलर रुपए, आम नागरिकों को कितना पहुंचा फायदा?
Patrika Special News
Savings on the purchase of Russian oil

जल्द ही वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्ते होंगे बेहतर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Finance Minister Besant) का बयान आया है। बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि दोनों लोकतंत्रों की बुनियाद मज़बूत है और वे अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हैं। जल्द ही वाशिगंटन और नई दिल्ली के रिश्ते पटरी पर लौट आएंगे।

बेसेंट ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि रूसी तेल खरीदने और उसे दोबारा बेचने से रूस युद्ध को लेकर वित्तपोषित हो रहा है। बेसेंट ने हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी पर भी बात की।

उन्होंने इस आयोजन को "काफी हद तक औपचारिक" बताया और कहा कि यह एक नियमित वार्षिक बैठक है। बेसेंट ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। उनके मूल्य चीन या रूस की तुलना में हमारे मूल्यों के कहीं ज़्यादा करीब हैं। वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि "सभी विकल्प खुले हैं" क्योंकि अमेरिका, रूसी आक्रामकता पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में भारत अब कड़ी निगरानी में है।

भारत पर 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लागू

डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें 25% बेस लाइन टैरिफ है, और 25% रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में एडिशनल टैरिफ है, जो 27 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। अमेरिका के इस कदम से भारत के निर्यातकों पर बुरा असर पड़ा है। भारत ने भी रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर साफ कर दिया है कि वह रणनीतिक स्वायत्ता से समझौता नहीं करेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Sept 2025 07:13 am

Hindi News / World / अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा- ‘जल्द सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते’, रूसी तेल खरीदने पर फिर दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट