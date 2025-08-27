अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी में 3 की मौत: 10 गंभीर रूप से घायल, शूटर ढेर

US Firing: मिनियापोलिस में हुई सामूहिक गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। यह घटना अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक स्कूल में हुई। गोलीबारी एनुंसिएशन चर्च में हुई, जहां एक ग्रामर स्कूल भी है। अधिकारी के अनुसार, तीन मृतकों में से एक हमलावर ने खुद को लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह एक स्वचालित हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें मिनेसोटा में हुई गोलीबारी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है और उन्होंने यह भी कहा कि FBI घटनास्थल पर मौजूद है। मिनियापोलिस शहर ने X पर कहा, इस समय समुदाय के लिए कोई सक्रिय खतरा नहीं है। हमलावर को काबू कर लिया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें मिनेसोटा में हुई गोलीबारी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, एफबीआई ने तुरंत कार्रवाई की और वे घटनास्थल पर हैं। व्हाइट हाउस इस भयावह स्थिति पर नजर रखेगा। कृपया मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें!
इस गोलीबारी में पांच बच्चे भी जख्मी हुए है जिनको जिन्हें चिल्ड्रन्स मिनेसोटा, एक बाल चिकित्सा ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिनेसोटा के सबसे बड़े आपातकालीन विभाग वाले हेनेपिन हेल्थकेयर ने कहा कि वह गोलीबारी में घायल हुए मरीजों की भी देखभाल कर रहा है।