अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी में 3 की मौत: 10 गंभीर रूप से घायल, शूटर ढेर

US Firing: मिनियापोलिस में हुई सामूहिक गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। यह घटना अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक स्कूल में हुई। गोलीबारी एनुंसिएशन चर्च में हुई, जहां एक ग्रामर स्कूल भी है। अधिकारी के अनुसार, तीन मृतकों में से एक हमलावर ने खुद को लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह एक स्वचालित हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।