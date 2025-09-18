अमेरिका ने भारत को दिया झटका, इस मामले में अधिकारियों के वीजा किए रद्द

टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने भारत पर एक और बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत के अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों पर अमेरिका में फेंटेनाइल प्रीकर्सर की तस्करी में संलिप्तता के भी आरोप लगाए है। अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर रहा कि व्यापारिक अधिकारियों और कॉर्पोरेट नेताओं के वीजा को रद्द करने और बाद में वीजा देने से इनकार करने का फैसला अमेरिकियों को खतरनाक सिंथेटिक नशीले पदार्थों से सुरक्षित रखने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया।