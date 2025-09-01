भारत-अमेरिका रिश्ते 21वीं सदी की पहचान बनेंगे, ट्रंप के टैरिफ झटके के बाद अमेरिकी दूतावास का बड़ा बयान

US India Strategic Partnership: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )की ओर से भारत पर अधिक टैरिफ लगाने के बाद उसके अधिकारी डेमेज कंट्रोल कर भारत (US India Strategic Partnership) को मनाने में जुटे हुए हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक विशेष पोस्ट में कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच का रिश्ता 21वीं सदी का "निर्णायक संबंध" है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए अपने संदेश में कहा कि यह साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस पोस्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) के एक कथन को भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा (US Embassy India Statement): “भारत और अमेरिका के लोगों के बीच स्थायी मित्रता ही हमारे मजबूत सहयोग की नींव है। यही दोस्ती हमें भविष्य की ओर ले जाती है, खासकर जब हम दोनों देश अपनी आर्थिक संभावनाओं को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।”