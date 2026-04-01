US-Iran 2nd round Talks: अमेरिका-ईरान में होगी वार्ता, डोनाल्ड ट्रंप बोले-सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेगी अमेरिकी टीम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके,सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, 'हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित डील पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को नष्ट कर देगा। अब और शराफत नहीं! वे बहुत जल्दी और आसानी से घुटनों पर आ जाएंगे। अगर वे इस समझौते को नहीं मानते हैं, तो जो किया जाना जरूरी है उसे करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जिसे पिछले 47 वर्षों में अन्य राष्ट्रपतियों द्वारा किया जाना चाहिए था। अब ईरान की इस 'किलिंग मशीन' को खत्म करने का समय आ गया है!