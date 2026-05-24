Diplomacy: जल्द बातचीत की मेज पर होंगे अमेरिका और ईरान, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए डील के संकेत

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि डील का एक बड़ा हिस्सा पहले ही तय किया जा चुका है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के कूटनीतिज्ञ लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और बुनियादी शर्तों पर सहमति बन चुकी है। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि खुद ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका ने 2018 में ऐतिहासिक ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था।