भड़के अमेरिका ने नाटो देशों को हड़काया, एयरबेस नहीं देने पर मार्को रूबियो ने कह दी दो टूक बड़ी बात

Airspace : ईरान के साथ जारी भीषण तनाव के बीच अमेरिका को अपने ही दोस्तों से बड़ा झटका लगा है। इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने अमेरिकी वायुसेना को अपने एयरस्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। इस फैसले से अमेरिका बुरी तरह भड़क गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस असहयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आपातकाल और युद्ध जैसी स्थिति में अमेरिका यूरोप में स्थित अपने ही सैन्य ठिकानों का उपयोग नहीं कर सकता, तो फिर इन एयरबेस और नाटो के इस एकतरफा सैन्य समझौते का क्या मतलब रह जाता है।