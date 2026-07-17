अमेरिका का वीजा नियम बदलाव: भारतीय छात्रों को भी लगेगा झटका, अब सिर्फ 4 साल तक ही रह सकेंगे

Trump Student Visa Rule Changes: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी छात्र वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जिससे अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे विदेशी छात्रों, जिसमें भारतीय भी शामिल है, उनके लिए झटका माना जा रहा है। प्रशासन ने अब तक लागू ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था को खत्म कर इसकी जगह निश्चित अवधि का नियम लागू किया गया है।