US Visa Ban: वीजा झटका! अमेरिका के फैसले पर पाकिस्तान का बयान आया सामने

US Visa Ban: अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 75 से अधिक देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी थी। इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह रोक उन देशों पर लगाई गई है जिनके नागरिक अमेरिका पहुंचने के बाद “अस्वीकार्य स्तर तक वेलफेयर सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।”