अमेरिका की नई टैक्स नीति से डाक सेवाएं ठप, कई और देशों ने भी पार्सल भेजना बंद किया

US postal service suspension: अमेरिका को अब खत और पार्सल भेजना आसान नहीं है। दुनियाभर के कई देशों ने अमेरिका को डाक और पार्सल भेजने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी (US postal service suspension) है। यह फैसला अमेरिका की नई टैक्स और टैरिफ नीति के चलते लिया गया है। अब अमेरिका ( America)में भेजे जाने वाले सामान पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे डाक सेवाओं में बाधा आ रही है। पाकिस्तान पोस्ट ने अमेरिका के लिए बुक की गई सभी डाक सेवाएं (international mail to US) रोक दी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका की नई ड्यूटी नीतियों की वजह से पाकिस्तान ( Pakistan) को डर है कि भेजे गए पार्सल वापस लौट सकते हैं। ऐसे में डिलीवरी पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।