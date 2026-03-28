28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान से जल्द खत्म होगी जंग? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दावे के साथ बोले-ग्राउंड ऑन बूट्स की जरूरत नहीं

Marco Rubio on Middle East War: ईरान पर अमेरिका-इजरायल की बड़ी कार्रवाई! विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कब खत्म होगा सैन्य अभियान। जानें क्यों नहीं पड़ेगी ग्राउंड फोर्स की जरूरत और होर्मुज स्ट्रेट पर क्या है अमेरिका का नया प्लान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 28, 2026

us secretary of state marco rubio US Israel Iran War

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Photo - IANS)

Marco Rubio on Iran war: ईरान पर अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। इसी बीच, मध्य-पूर्व में जंग की समाप्ति को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान समय-सीमा के अनुसार या उससे आगे चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके लक्ष्य महीनों नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों में पूरे हो जाएंगे।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पेरिस में G7 सहयोगियों के साथ बैठक के बाद कहा, इस मिशन की शुरुआत से ही स्पष्ट रूपरेखा तय की गई थी। हम ईरान की नौसेना और वायुसेना को नष्ट करेंगे। हम मूल रूप से उनकी मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता को उनकी फैक्ट्रियों में खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान की मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को सीमित करना है, जिससे इनके पीछे छिपकर वे परमाणु हथियार बनाने और दुनिया को धमकाने में सक्षम नहीं रहें।

ग्राउंड ऑन बूट्स की जरूरत नहीं

ईरान के खिलाफ जमीन पर सेना उतारे जाने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ-साफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को बिना ग्राउंड ऑन बूट्स यानी जमीन पर सैनिकों को उतारे बिना हासिल किया जा सकता है।

मार्को रुबियो ने ईरान की सरकार और वहां की जनता के बीच के अंतर का भी उल्लेख किया है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को कट्टर शिया धर्मगुरु शासन बताते हुए कहा वहां के लोग शानदार है। वे इससे कहीं बेहतर के हकदार है

होर्मुज स्ट्रेट में टोल प्रणाली स्वीकार्य नहीं

मार्को रुबियो ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान वहां टोल प्रणाली लागू करने की कोशिश करता है। इस कोशिश को उन्होंने अवैध, अस्वीकार्य और खतरनाक बताते हुए कहा कि दुनिया इसके खिलाफ योजना बनाए, अमेरिका इसमें भाग लेने को तैयार है। हमारे लिए इसका नेतृत्व करना जरूरी नहीं है।

परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे

मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान पहले से ही कमजोर है। जब अगले कुछ हफ्तों में हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो वे और भी कमजोर होंगे। ऐसे शासन को परमाणु हथियार हासिल करने देना पागलपन होगा।

वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने कहा कि हम उस जंग को समाप्त करने के लिए जो भी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं। फिलहाल इसको लेकर कोई बैठक तय नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

Russia Export Ban on Petrol: ईरान युद्ध के चलते रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर 1 अप्रैल से लगाया प्रतिबंध
विदेश
Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

28 Mar 2026 11:18 am

Published on:

28 Mar 2026 11:16 am

Hindi News / World / ईरान से जल्द खत्म होगी जंग? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दावे के साथ बोले-ग्राउंड ऑन बूट्स की जरूरत नहीं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Patrika Explainer: यमन के हूती विद्रोहियों की Iran-Israel-War की एंट्री से क्या बिगड़ सकते हैं और हालात

Bab al-Mandab Strait
विदेश

कंगाल पाकिस्तान को मिली बड़ी राहत, IMF देगा 11 हज़ार करोड़

IMF and Pakistan finalize deal
विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पार की शर्म की हदें, मीडिया से कहा कुछ ऐसा उड़ जाएंगे होश

विदेश

आरएसएफ ने हवाई हमले करते हुए मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों की ली जान

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

‘थैंक्यू इंडिया’, ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइल के ऊपर भारतीयों के लिए लिखा खास संदेश

Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.