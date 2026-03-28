ईरान से जल्द खत्म होगी जंग? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दावे के साथ बोले-ग्राउंड ऑन बूट्स की जरूरत नहीं

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पेरिस में G7 सहयोगियों के साथ बैठक के बाद कहा, इस मिशन की शुरुआत से ही स्पष्ट रूपरेखा तय की गई थी। हम ईरान की नौसेना और वायुसेना को नष्ट करेंगे। हम मूल रूप से उनकी मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता को उनकी फैक्ट्रियों में खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान की मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को सीमित करना है, जिससे इनके पीछे छिपकर वे परमाणु हथियार बनाने और दुनिया को धमकाने में सक्षम नहीं रहें।