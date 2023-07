अमरीका देगा यूक्रेन को 10 हज़ार करोड़ की सैन्य मदद, रूस तनाव में

Submitted by:

Jul 20, 2023 11:44:18 am

Russia-Ukraine War: रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में अब तक यूक्रेन की सबसे ज़्यादा मदद जिस देश ने की है, उसका नाम है अमरीका। हाल ही में अमरीका ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद की घोषणा कर दी है। अमरीका की तरफ से यूक्रेन के लिए मदद के नए पैकेज की घोषणा से रूस की टेंशन बढ़ेगी।

US announces new military aid package for Ukraine