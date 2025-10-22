अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आज करेंगे इज़रायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात

नेतन्याहू और वेंस के बीच इज़रायल-हमास सीज़फायर के अहम पहलुओं पर चर्चा होगी। दोनों के बीच यह मीटिंग नेतन्याहू के ऑफिस में होगी, जहाँ दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल दल के सदस्य भी हिस्से लेंगे। गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सीज़फायर प्रस्ताव को मानते हुए युद्ध रोकने पर सहमति जताई थी। हालांकि हमास कुछ शर्तों पर सहमत नहीं है, जिन पर बातचीत जारी है। इस युद्धविराम को झटका तब लगा जब हमास ने इसका उल्लंघन किया, जिसके जवाब में इज़रायल ने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करते हुए हमास को निशाना बनाया। हालांकि अब दोनों पक्ष एक बार फिर सीज़फायर का पालन कर रहे हैं।