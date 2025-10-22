Patrika LogoSwitch to English

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आज करेंगे इज़रायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात

Netanyahu-Vance Meeting: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच इस दौरान इज़रायल-हमास सीज़फायर से जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा होगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 22, 2025

Benjamin Netanyahu and JD Vance

Benjamin Netanyahu and JD Vance (Photo - Times of Israel on social media)

अमेरिका (United States Of America) के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) इस समय इज़रायल (Israel) दौरे पर हैं। इस दौरान आज, बुधवार, 22 अक्टूबर को उनकी मुलाकात इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) से होगी। दोनों के बीच कुछ ही देर में यरुशलेम (Jerusalem) में मुलाकात होगी। इस दौरान इज़रायली पीएम अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू (Sara Netanyahu) के साथ मिलकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी उषा वेंस (Usha Vance) का स्वागत करेंगे।

इज़रायल-हमास सीज़फायर के अहम पहलुओं पर होगी चर्चा

नेतन्याहू और वेंस के बीच इज़रायल-हमास सीज़फायर के अहम पहलुओं पर चर्चा होगी। दोनों के बीच यह मीटिंग नेतन्याहू के ऑफिस में होगी, जहाँ दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल दल के सदस्य भी हिस्से लेंगे। गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सीज़फायर प्रस्ताव को मानते हुए युद्ध रोकने पर सहमति जताई थी। हालांकि हमास कुछ शर्तों पर सहमत नहीं है, जिन पर बातचीत जारी है। इस युद्धविराम को झटका तब लगा जब हमास ने इसका उल्लंघन किया, जिसके जवाब में इज़रायल ने गाज़ा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करते हुए हमास को निशाना बनाया। हालांकि अब दोनों पक्ष एक बार फिर सीज़फायर का पालन कर रहे हैं।

इज़रायली राष्ट्रपति से भी करेंगे वेंस मुलाकात

नेतन्याहू से मिलने के बाद वेंस, इज़रायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग (Isaac Herzog) से भी मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात राष्ट्रपति भवन में होगी।

