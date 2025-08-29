यूक्रेन को फिर मिला अमेरिका का सहारा, ट्रंप प्रशासन ने दिया हथियारों की बिक्री को ग्रीन सिग्नल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने भले ही यूक्रेन को एक बार फिर से हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन इससे उनके दावों पर फिर से सवाल उठ गए हैं। ट्रंप लंबे समय से दावे कर रहे हैं कि वह, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ट्रंप कई बात यह भी कह चुके हैं कि इस युद्ध में वह यूक्रेन को और हथियार मुहैया नहीं कराएंगे, लेकिन एक बार फिर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों की खरीद के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के दावे फिर से फुस्स हो गए हैं।