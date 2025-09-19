अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया धोखा! बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग पर लगाई रोक

दो महीने पहले ही अमेरिका (United States Of America) ने पाकिस्तान (Pakistan) का साथ देते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी - बीएलए (Baloch Liberation Army - BLA) को आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला लिया था। हालांकि अब इस मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की मीटिंग में अमेरिका ने पाकिस्तान-चीन (China) के उस संयुक्त प्रस्ताव पर रोक लगा दी है जिसमें बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग उठाई गई थी।