वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से की कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोकने की अपील

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से अमेरिका की तरफ से कैरिबियन में सैन्य गतिविधियाँ जारी हैं, जिससे वेनेज़ुएला की चिंता बढ़ गई हैं। अमेरिका ने इसी महीने में वेनेज़ुएला से आ रहे तीन ऐसे जहाजों पर भी हमला किया है जो ड्रग्स से लदे हुए थे। इसी बीच अब वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स - यूएन (United Nations - UN) से एक अपील की है।
वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से अपील की है कि कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोका जाए और वो भी तत्काल रूप से। वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री इवान गिल (Yvan GIl) और यूएन में प्रतिनिधि एलेक्ज़ेंडर यानेज़ (Alexander Yanez) ने यह अपील की है। दोनों का कहना है कि अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और जमीनी तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है।
अमेरिका ने कैरिबियन के दक्षिणी हिस्से में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ाया है। अगस्त के अंत से अब तक अमेरिका ने करीब सात युद्धपोत, एक न्यूक्लियर-संचालित पनडुब्बी, F-35B फाइटर जेट्स, कई हेलीकॉप्टर्स और हज़ारों सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह वेनेज़ुएला और अन्य लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ है, जिन्हें फरवरी में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठनों के रूप में नामित किया था।
वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) ने कैरिबियन में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी को अपने देश की संप्रुभता पर हमला बताया है। इसके साथ ही मादुरो ने इसे कैरेबियन के लिए सदी का सबसे बड़ा खतरा भी करार दिया है।