विदेश

वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से की कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोकने की अपील

वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से अपील की है कि कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोका जाए। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 20, 2025

Yvan Gil
Yvan Gil (File Photo)

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से अमेरिका की तरफ से कैरिबियन में सैन्य गतिविधियाँ जारी हैं, जिससे वेनेज़ुएला की चिंता बढ़ गई हैं। अमेरिका ने इसी महीने में वेनेज़ुएला से आ रहे तीन ऐसे जहाजों पर भी हमला किया है जो ड्रग्स से लदे हुए थे। इसी बीच अब वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स - यूएन (United Nations - UN) से एक अपील की है।

कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोका जाए

वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से अपील की है कि कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोका जाए और वो भी तत्काल रूप से। वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री इवान गिल (Yvan GIl) और यूएन में प्रतिनिधि एलेक्ज़ेंडर यानेज़ (Alexander Yanez) ने यह अपील की है। दोनों का कहना है कि अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और जमीनी तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए आतंकी यूसुफ की याद में बनेगा स्मारक और शोक सभा होगी आयोजित, मजूद अज़हर का था साला
विदेश
Mohammad Yusuf Azhar, brother-in-law of Masood Azhar

कैरिबियन में बढ़ी अमेरिकी सेना की मौजूदगी

अमेरिका ने कैरिबियन के दक्षिणी हिस्से में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ाया है। अगस्त के अंत से अब तक अमेरिका ने करीब सात युद्धपोत, एक न्यूक्लियर-संचालित पनडुब्बी, F-35B फाइटर जेट्स, कई हेलीकॉप्टर्स और हज़ारों सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह वेनेज़ुएला और अन्य लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ है, जिन्हें फरवरी में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठनों के रूप में नामित किया था।

वेनेज़ुएला की संप्रुभता पर हमला

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) ने कैरिबियन में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी को अपने देश की संप्रुभता पर हमला बताया है। इसके साथ ही मादुरो ने इसे कैरेबियन के लिए सदी का सबसे बड़ा खतरा भी करार दिया है।

ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकियों की मौत
विदेश
US strike on drug trafficking vessel

world news

World News in Hindi

20 Sept 2025 02:38 pm

वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से की कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोकने की अपील

