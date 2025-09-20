वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स से की कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को रोकने की अपील

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से अमेरिका की तरफ से कैरिबियन में सैन्य गतिविधियाँ जारी हैं, जिससे वेनेज़ुएला की चिंता बढ़ गई हैं। अमेरिका ने इसी महीने में वेनेज़ुएला से आ रहे तीन ऐसे जहाजों पर भी हमला किया है जो ड्रग्स से लदे हुए थे। इसी बीच अब वेनेज़ुएला ने यूनाइटेड नेशन्स - यूएन (United Nations - UN) से एक अपील की है।