Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका में एक और भारतीय महिला को चोरी करते हुए पकड़ा, अफसरों के सामने रोते हुए Video Viral

Indian Woman Shoplifting Video Viral: अमेरिका में दुकान चोरी करने पर पकड़ी गई भारतीय महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 02, 2025

Indian Woman Shoplifting Video Viral

अमेरिका में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर अफसरों के सामने रोती भारतीय म​हिला। ( फोटो: X Handle Hyderabad Intellectuals Forum.)

Indian Woman Shoplifting Video Viral: सोशल मीडिया पर एक शर्म से सर झुका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला अमेरिकी अधिकारियों के सामने रो-रो कर माफी मांग रही है। दावा है कि उसे दुकान से चोरी (Indian woman shoplifting Video Viral ) करते हुए पकड़ा गया। यह वीडियो एक्स पर तेजी से वायरल (Viral US theft video) हो रहा है। वीडियो में महिला फूट-फूट कर रोते हुए कहती है, "मैं पेमेंट करना भूल गई थी।" अधिकारी जवाब देते हैं, "हम उससे कहीं आगे हैं। यह गंभीर अपराध है।" महिला पूछती है, "क्या मैं इतना सा खर्च नहीं उठा सकती,जो चोरी करूंगी?" यह सीन देख कर लाखों लोग सिहर उठे। इस घटना ने भारतीय पर्यटकों के बीच डर फैला दिया। अमेरिका में चोरी या छोटे अपराध भी वीजा रद्द करवा सकते हैं। अमेरिकी दूतावास ने पहले चेतावनी दी थी: "हमला, चोरी या सेंधमारी से कानूनी कार्रवाई, वीजा रद्द और भविष्य में अयोग्यता हो सकती है। अमेरिका कानून का पालन अपेक्षित है।"

भारतीय महिला योगिनी वर्मा को भी चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था(Indian tourist arrest)

गौरतलब है कि इस साल के शुरू में एक भारतीय पर्यटक को टारगेट स्टोर से $1000 (लगभग 1.1 लाख रुपये) का सामान चुराते हुए पकड़ा गया था, उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। न्यू जर्सी के शॉर्ट हिल्स मॉल में योगिनी वर्मा नामक भारतीय महिला को भी दुकान से चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था। उस घटना में भी वीडियो वायरल हुआ था, जहां वह रोते हुए सफाई दे रही थी।

वीडियो में महिला का रोना इमोशनल ब्लैकमेल लगता है

ये घटनाएं भारतीयों के लिए सबक हैं। अमेरिका में शॉपिंग मॉल्स में CCTV हर कोने पर, सिक्योरिटी सख्त है। छोटी चोरी भी फेलोनी मानी जाती है, जो जेल और डिपोर्टेशन का कारण बन सकती है। वीडियो में महिला का रोना इमोशनल ब्लैकमेल लगता है, लेकिन अधिकारियों के कोई फर्क नहीं पड़ा। विशेषज्ञ कहते हैं, विदेश यात्रा पर कानून की जानकारी होना जरूरी है। भारतीय दूतावास ने भी सलाह दी: "छोटे अपराध से बड़ा नुकसान हो सकता है।"

वायरल क्लिप से अमेरिका-भारत संबंधों पर सवाल(mbassy visa warning)

उल्लेखनीय है कि 2025 में ऐसे वीडियो बढ़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयरिंग आसान है। एक वीडियो ने लाखों व्यूज पाए, लोग कमेंट्स में बहस कर रहे – "क्यों भारतीय ऐसा करते हैं?" या "सिस्टम क्रूर है?" यह वायरल क्लिप अमेरिका-भारत संबंधों पर सवाल उठाती हैं। लाखों भारतीय पर्यटक यूएस जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती सबकी छवि खराब करती है। दूतावास ने कहा, "कानून सबके लिए बराबर।" योगिनी वर्मा केस में कोर्ट ने जुर्माना लगाया, वीजा रद्द कर दिया था। इसी तरह, इस नई महिला का क्या होगा ?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

एनआरआई स्पेशल

tourism

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

02 Nov 2025 05:03 pm

Published on:

02 Nov 2025 05:02 pm

Hindi News / World / अमेरिका में एक और भारतीय महिला को चोरी करते हुए पकड़ा, अफसरों के सामने रोते हुए Video Viral

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन के बढ़ते सैन्य हमलावर रुख से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष का अंदेशा, भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

China military aggression
विदेश

Viral Video: लंदन का काला चेहरा,ब्रिक्सटन में कार्ल रॉक का वायरल व्लॉग, भारत से तुलना क्यों की ?

Brixton Karl Rock Vlog
विदेश

मेक्सिको स्टोर में भयानक आग: 23 लोगों की मौत, 6 मासूम बच्चे भी शामिल

Mexico Store Fire
विदेश

विदेश में फंसे 5 भारतीय शवों का दर्द: पासपोर्ट नियमों की दीवार, इंडो-अमेरिकन कम्युनटी लीडर ने बुलंद की आवाज!

Indian Bodies Stranded Abroad
विदेश

पाकिस्तान में मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप: पत्रकारों की जिंदगी दांव पर, IFJ ने दुनिया को जगाया !

Pakistan Media Censorship
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.