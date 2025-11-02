अमेरिका में एक और भारतीय महिला को चोरी करते हुए पकड़ा, अफसरों के सामने रोते हुए Video Viral

अमेरिका में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर अफसरों के सामने रोती भारतीय महिला। ( फोटो: X Handle Hyderabad Intellectuals Forum.)
Indian Woman Shoplifting Video Viral: सोशल मीडिया पर एक शर्म से सर झुका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला अमेरिकी अधिकारियों के सामने रो-रो कर माफी मांग रही है। दावा है कि उसे दुकान से चोरी (Indian woman shoplifting Video Viral ) करते हुए पकड़ा गया। यह वीडियो एक्स पर तेजी से वायरल (Viral US theft video) हो रहा है। वीडियो में महिला फूट-फूट कर रोते हुए कहती है, "मैं पेमेंट करना भूल गई थी।" अधिकारी जवाब देते हैं, "हम उससे कहीं आगे हैं। यह गंभीर अपराध है।" महिला पूछती है, "क्या मैं इतना सा खर्च नहीं उठा सकती,जो चोरी करूंगी?" यह सीन देख कर लाखों लोग सिहर उठे। इस घटना ने भारतीय पर्यटकों के बीच डर फैला दिया। अमेरिका में चोरी या छोटे अपराध भी वीजा रद्द करवा सकते हैं। अमेरिकी दूतावास ने पहले चेतावनी दी थी: "हमला, चोरी या सेंधमारी से कानूनी कार्रवाई, वीजा रद्द और भविष्य में अयोग्यता हो सकती है। अमेरिका कानून का पालन अपेक्षित है।"
गौरतलब है कि इस साल के शुरू में एक भारतीय पर्यटक को टारगेट स्टोर से $1000 (लगभग 1.1 लाख रुपये) का सामान चुराते हुए पकड़ा गया था, उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। न्यू जर्सी के शॉर्ट हिल्स मॉल में योगिनी वर्मा नामक भारतीय महिला को भी दुकान से चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था। उस घटना में भी वीडियो वायरल हुआ था, जहां वह रोते हुए सफाई दे रही थी।
ये घटनाएं भारतीयों के लिए सबक हैं। अमेरिका में शॉपिंग मॉल्स में CCTV हर कोने पर, सिक्योरिटी सख्त है। छोटी चोरी भी फेलोनी मानी जाती है, जो जेल और डिपोर्टेशन का कारण बन सकती है। वीडियो में महिला का रोना इमोशनल ब्लैकमेल लगता है, लेकिन अधिकारियों के कोई फर्क नहीं पड़ा। विशेषज्ञ कहते हैं, विदेश यात्रा पर कानून की जानकारी होना जरूरी है। भारतीय दूतावास ने भी सलाह दी: "छोटे अपराध से बड़ा नुकसान हो सकता है।"
उल्लेखनीय है कि 2025 में ऐसे वीडियो बढ़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयरिंग आसान है। एक वीडियो ने लाखों व्यूज पाए, लोग कमेंट्स में बहस कर रहे – "क्यों भारतीय ऐसा करते हैं?" या "सिस्टम क्रूर है?" यह वायरल क्लिप अमेरिका-भारत संबंधों पर सवाल उठाती हैं। लाखों भारतीय पर्यटक यूएस जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती सबकी छवि खराब करती है। दूतावास ने कहा, "कानून सबके लिए बराबर।" योगिनी वर्मा केस में कोर्ट ने जुर्माना लगाया, वीजा रद्द कर दिया था। इसी तरह, इस नई महिला का क्या होगा ?
