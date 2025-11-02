अमेरिका में एक और भारतीय महिला को चोरी करते हुए पकड़ा, अफसरों के सामने रोते हुए Video Viral

Indian Woman Shoplifting Video Viral: सोशल मीडिया पर एक शर्म से सर झुका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला अमेरिकी अधिकारियों के सामने रो-रो कर माफी मांग रही है। दावा है कि उसे दुकान से चोरी (Indian woman shoplifting Video Viral ) करते हुए पकड़ा गया। यह वीडियो एक्स पर तेजी से वायरल (Viral US theft video) हो रहा है। वीडियो में महिला फूट-फूट कर रोते हुए कहती है, "मैं पेमेंट करना भूल गई थी।" अधिकारी जवाब देते हैं, "हम उससे कहीं आगे हैं। यह गंभीर अपराध है।" महिला पूछती है, "क्या मैं इतना सा खर्च नहीं उठा सकती,जो चोरी करूंगी?" यह सीन देख कर लाखों लोग सिहर उठे। इस घटना ने भारतीय पर्यटकों के बीच डर फैला दिया। अमेरिका में चोरी या छोटे अपराध भी वीजा रद्द करवा सकते हैं। अमेरिकी दूतावास ने पहले चेतावनी दी थी: "हमला, चोरी या सेंधमारी से कानूनी कार्रवाई, वीजा रद्द और भविष्य में अयोग्यता हो सकती है। अमेरिका कानून का पालन अपेक्षित है।"