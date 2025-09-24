जोरदार व्यायाम से दिमाग भी होता है स्वस्थ, रिसर्च में हुआ खुलासा

जोरदार व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ से दिमाग में एक खास हार्मोन सक्रिय होता है, जो न्यूरॉन्स के विकास, जीवित रहने और उनकी देखभाल में मदद करता है। स्वीडन के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. मार्कस मोबर्ग ने कहा कि अगर दिमागी स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, तो सप्ताह में कुछ दिन ऐसा व्यायाम करना चाहिए। हालांकि, आपकी सेहत के हिसाब से डॉक्टर्स की सलाह भी जरूरी है।