Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम में बदला, रेलवे भीड़ का ‘जुगाड़’ देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Train toilet Viral Video: दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं और वे कैसे-कैसे काम करते हैं,इसका एक नमूना देखने में आया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छा गया है, जिसे देख कर आप भी चौंक जाएंगे। इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर विशाल ने एक ट्रेन के टॉयलेट को 'बेडरूम' में तब्दील (Train toilet Viral Video) करने वाले यात्री का मजेदार वीडियो शेयर किया है। छोटे से वॉशरूम में वो शख्स आराम से लेटा हुआ है, उसके चारों ओर सामान फैला हुआ है और खिड़की से बाहर बांस का फोल्डेबल बेड (Passenger train hack) लटक रहा है। विशाल हंसते हुए कहते हैं, "भाई ने तो वॉशरूम को बेडरूम बना दिया!" और पूछते हैं, "यह सारा सामान तो पूरा घर लग रहा है?" शख्स हंसकर जवाब देता है, "हां भाई!" कैप्शन भी कमाल का है - "ट्रेन वॉशरूम बना दिया बेडरूम।" 24 घंटों के दौरान 7.8 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुके इस वीडियो ने लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह क्रिएटिविटी है या मजबूरी का आलम ?