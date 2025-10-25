Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम में बदला, रेलवे भीड़ का ‘जुगाड़’ देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Train toilet Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम बना लेने वाले यात्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे 7.8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 25, 2025

Train toilet Viral Video

ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम में बदला ।(फोटो: X Handle instagram/mr.vishal_sharma.)

Train toilet Viral Video: दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं और वे कैसे-कैसे काम करते हैं,इसका एक नमूना देखने में आया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छा गया है, जिसे देख कर आप भी चौंक जाएंगे। इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर विशाल ने एक ट्रेन के टॉयलेट को 'बेडरूम' में तब्दील (Train toilet Viral Video) करने वाले यात्री का मजेदार वीडियो शेयर किया है। छोटे से वॉशरूम में वो शख्स आराम से लेटा हुआ है, उसके चारों ओर सामान फैला हुआ है और खिड़की से बाहर बांस का फोल्डेबल बेड (Passenger train hack) लटक रहा है। विशाल हंसते हुए कहते हैं, "भाई ने तो वॉशरूम को बेडरूम बना दिया!" और पूछते हैं, "यह सारा सामान तो पूरा घर लग रहा है?" शख्स हंसकर जवाब देता है, "हां भाई!" कैप्शन भी कमाल का है - "ट्रेन वॉशरूम बना दिया बेडरूम।" 24 घंटों के दौरान 7.8 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुके इस वीडियो ने लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह क्रिएटिविटी है या मजबूरी का आलम ?

सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन: हंसी और गुस्सा साथ-साथ

वीडियो देखते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ की तरह आ गईं। कुछ यूजर्स तो इस 'जुगाड़' की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा, "वाह, बंदा तो ट्रेन ट्रिप का फुल एंजॉयमेंट कर रहा है, बाकी तो सीट के लिए लड़ रहे हैं!" दूसरे ने कहा, "इंडिया का असली स्टाइल - जगह न हो तो खुद बना लो!" लेकिन ज्यादातर लोग नाराज नजर आ रहे हैं। कई कमेंट्स में गुस्सा झलक रहा है, जैसे "टॉयलेट सबके लिए है, इसे प्राइवेट रूम बनाना तो हद है! सफाई का क्या?" एक यूजर ने चेतावनी दी, "अगले स्टेशन पर टीटीई उतार देगा!" यह वीडियो न सिर्फ हंसी का पात्र बना, बल्कि रेलवे की असल समस्याओं को भी उजागर कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो वायरल होने से रेलवे को भीड़ मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए।

रेलवे की भीड़भाड़: मजबूरी या सुधार की जरूरत ? (Indian Railways overcrowding)

यह वीडियो भारतीय रेलवे की पुरानी बीमारी - ओवरक्राउडिंग - को आईने की तरह दिखाता है। जनरल बोगी में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती, खासकर त्योहारों के सीजन में अक्सर ऐसा होता है। दिवाली-छठ जैसे मौकों पर लाखों यात्री ट्रेनों में ठूंस लिए जाते हैं, और सीट न मिलने पर लोग बोगी के कोनों, गलियारों या यहां तक कि टॉयलेट में जगह तलाश लेते हैं। रेलवे का नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन पीक टाइम में सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि वंदे भारत जैसी नई ट्रेनें तो ठीक हैं, लेकिन सामान्य ट्रेनों में बुकिंग सिस्टम और अतिरिक्त बोगियां बढ़ाने की जरूरत है। अभी तक रेलवे की ओर से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला सफाई, डिसिप्लिन और पैसेंजर बिहेवियर पर बहस छेड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह वीडियो कुछ बदलाव लाएगा ?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

25 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / World / Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम में बदला, रेलवे भीड़ का ‘जुगाड़’ देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का रूस-यूक्रेन युद्ध ‘फ्रीज’ प्लान: ‘पॉज’ बटन से किसे फायदा, किसे हानि ? जमीन का खेल बदल जाएगा !

Ukraine People Questioned on Donald Trump Power to End Russia Ukraine War
विदेश

चीन बना रहा पैंगोंग झील के पास मिलिट्री कॉम्पलेक्स

china military complex
विदेश

सरकारी शटडाउन के बीच पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन, सेना को सैलरी देने में मिलेगी मदद

US Military
विदेश

“भारत से जंग में कभी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जीत”, पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का बड़ा खुलासा

John Kiriakou
विदेश

मुझे मां के पास जाना है, मेरा पासपोर्ट छीना, यूपी के व्यक्ति का Viral Video, अरब सरकार ने दी सफाई

Indian worker Saudi Arabia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.