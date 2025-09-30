पहलवान ने दांतों से 1,150 टन वजनी दो जहाज खींच कर बनाया रिकॉर्ड, वीडियो देख कर हो जाएंगे हैरान

कई रिकॉर्ड अपने नाम करने के बावजूद भी महरूश की नए रिकॉर्ड स्थापित करने की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि उनका अगला लक्ष्य 2,63,000 टन वजनी एक पनडुब्बी खींच कर नया रिकॉर्ड बनाना है। महरूश इस तरह के कारनामों के अंजाम देने के लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखते है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज करते है और एक खास डाइट फॉलो करते है। उनकी डाइट में रोजाना 12 अंडे, दो पूरे चिकन और 5 किलों मछली शामिल है। इसके अलावा वह दिन में दो बार 2-2 घंटे तक ट्रेनिंग भी करते है। इसी के जरिए महरूश इतनी ताकत जमा करते है और नए नए रिकॉर्ड हासिल करते रहते है।