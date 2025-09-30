Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पहलवान ने दांतों से 1,150 टन वजनी दो जहाज खींच कर बनाया रिकॉर्ड, वीडियो देख कर हो जाएंगे हैरान

अशरफ महरूश नामक एक पहलवान ने 700 टन और 450 टन के दो जहाजों को अपने दातों से खींच कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 30, 2025

Man pulled two ships with his teeth

पहलवान ने दांतों से दो जहाज खींचे (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)

मिस्र के मशहूर पहलवान अशरफ महरूश ने 1,150 टन वजनी दो जहाजों को अपने दातों से खींच कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। शनिवार को मिस्त्र के रेड सी रिसॉर्ट हुरघाडा में यह हैरान करने वाला कारनामा कर दिखाया है। महरूश काबोन्गा और मजबूत आदमी के नाम से मशहूर अशरफ ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए 700 टन और 450 टन के दो जहाजों को अपने दातों से खींचा और साल 2018 में बना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

2018 में बने 614 टन के रिकॉर्ड को तोड़ा

नया रिकॉर्ड स्थापित करने पर महरूश ने कहा, आज मैं यहां वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने आया था। मैं अपनी यह उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की खिताब में दर्ज कराना चाहता था। महरूश का दावां है कि उन्होंने 1,150 टन वजनी दो जहाजों को दांतों से खींच कर 2018 में बने 614 टन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महरूश इस तरह के कारनामें करने के लिए ही जाने जाते है। इससे पहले भी मार्च 2025 में महरूश ने 279 टन वजनी ट्रेन को 10 मीटर तक खींच कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। वहीं जून 2021 में भी महरूश ने 15,730 किलो के ट्रक को खींचकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

हर रोज 12 अंडे और दो पूरे चिकन खाते है महरूश

कई रिकॉर्ड अपने नाम करने के बावजूद भी महरूश की नए रिकॉर्ड स्थापित करने की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि उनका अगला लक्ष्य 2,63,000 टन वजनी एक पनडुब्बी खींच कर नया रिकॉर्ड बनाना है। महरूश इस तरह के कारनामों के अंजाम देने के लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखते है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज करते है और एक खास डाइट फॉलो करते है। उनकी डाइट में रोजाना 12 अंडे, दो पूरे चिकन और 5 किलों मछली शामिल है। इसके अलावा वह दिन में दो बार 2-2 घंटे तक ट्रेनिंग भी करते है। इसी के जरिए महरूश इतनी ताकत जमा करते है और नए नए रिकॉर्ड हासिल करते रहते है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / World / पहलवान ने दांतों से 1,150 टन वजनी दो जहाज खींच कर बनाया रिकॉर्ड, वीडियो देख कर हो जाएंगे हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गाज़ा शांति योजना पर पाकिस्तान का समर्थन आश्चर्यजनक: ट्रंप ने पाक PM और आर्मी चीफ की तारीफ की

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir
विदेश

आईईडी धमाके से मचा हाहाकार, पाकिस्तान में 9 सैनिकों की मौत, 8 घायल

IED Blast
विदेश

दोहा पर हमले के लिए इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने जताया खेद, कतर से मांगी माफी

Benjamin Netanyahu and Donald Trump
विदेश

ट्रंप ने गाज़ा में युद्ध-विराम का दिया प्रस्ताव, पीएम मोदी ने किया समर्थन

PM Narendra Modi approves Gaza Ceasefire plan by Donald Trump
विदेश

वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 19 लोगों की मौत और 21 लापता

Typhoon Bualoi Vietnam
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.