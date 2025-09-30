पहलवान ने दांतों से 1,150 टन वजनी दो जहाज खींच कर बनाया रिकॉर्ड, वीडियो देख कर हो जाएंगे हैरान

पहलवान ने दांतों से दो जहाज खींचे (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)
मिस्र के मशहूर पहलवान अशरफ महरूश ने 1,150 टन वजनी दो जहाजों को अपने दातों से खींच कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। शनिवार को मिस्त्र के रेड सी रिसॉर्ट हुरघाडा में यह हैरान करने वाला कारनामा कर दिखाया है। महरूश काबोन्गा और मजबूत आदमी के नाम से मशहूर अशरफ ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए 700 टन और 450 टन के दो जहाजों को अपने दातों से खींचा और साल 2018 में बना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
नया रिकॉर्ड स्थापित करने पर महरूश ने कहा, आज मैं यहां वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने आया था। मैं अपनी यह उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की खिताब में दर्ज कराना चाहता था। महरूश का दावां है कि उन्होंने 1,150 टन वजनी दो जहाजों को दांतों से खींच कर 2018 में बने 614 टन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महरूश इस तरह के कारनामें करने के लिए ही जाने जाते है। इससे पहले भी मार्च 2025 में महरूश ने 279 टन वजनी ट्रेन को 10 मीटर तक खींच कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। वहीं जून 2021 में भी महरूश ने 15,730 किलो के ट्रक को खींचकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
कई रिकॉर्ड अपने नाम करने के बावजूद भी महरूश की नए रिकॉर्ड स्थापित करने की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि उनका अगला लक्ष्य 2,63,000 टन वजनी एक पनडुब्बी खींच कर नया रिकॉर्ड बनाना है। महरूश इस तरह के कारनामों के अंजाम देने के लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखते है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज करते है और एक खास डाइट फॉलो करते है। उनकी डाइट में रोजाना 12 अंडे, दो पूरे चिकन और 5 किलों मछली शामिल है। इसके अलावा वह दिन में दो बार 2-2 घंटे तक ट्रेनिंग भी करते है। इसी के जरिए महरूश इतनी ताकत जमा करते है और नए नए रिकॉर्ड हासिल करते रहते है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग