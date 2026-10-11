Russia Ukraine War: ट्रम्प के ‘एनर्जी सीजफायर’ पर ज़ेलेंस्की का समर्थन, लेकिन रूस की चुप्पी ने बढ़ाई चिंता

Donald Trump: रूस और यूक्रेन (Russia Ukraine War) के बीच चार साल से जारी युद्ध में नया मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रविवार को दावा किया कि रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से 'एनर्जी सीजफायर' पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप की इस घोषणा के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसका समर्थन किया है, लेकिन रूस की ओर से स्पष्ट पुष्टि सामने नहीं आई। यदि यह सीजफायल लागू हो जाता है, तो ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमले रूक सकते हैं।