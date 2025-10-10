इस देश में अब बुर्का पहनने पर लग सकता है जुर्माना, मस्जिदों पर भी कसी जाएगी नकेल

गाजा मुद्दे को लेकर इटली में हुए हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद अब इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार सतर्क हो गई है। मेलोनी की सरकार अब देश भर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने कहा है कि वह देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। पार्टी ने इसे इस्लामी अलगाववाद के विरुद्ध एक विधेयक बताया है। विधेयक के योजनाकारों में एक माने जा रहे सांसद एंड्रिया डेलमास्त्रो ने बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट में इसके बारे में जानकारी दी है।