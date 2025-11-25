कहीं आप भी तो नहीं हैं FOFO के शिकार ? खुद से पूछें ये सवाल

खुद से कुछ सवाल पूछ कर यह जान सकते हैं कि आप FOFO से पीड़ित हैं या नहीं। जैसे क्या आप अपना हेल्थ चेकअप टालते रहते हैं?, क्या आपको अपना बैंक बैलेंस चेक करते समय डर लगता है? क्या आप अपना वजन जांचने से बचते हैं? क्या आप अपने बारे में लोगों की राय जानने या किसी का फोन उठाने से डरते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हां, तो फिर आप भी FOFO के शिकार हैं। हेल्थ चेकअप कोई व्यक्ति तभी टालता है, जब उसे किसी बीमारी का अंदेशा हो। कम बैंक बैलेंस की सच्चाई का सामना न करने के लिए बैलेंस देखने में डर लग सकता है। इसी तरह, मोटा होने की हकीकत स्वीकारने से बचने के लिए लोग वजन नहीं देखते। अपने बारे में लोगों की राय जानने या कोई फोन उठाने में डर की वजह, कुछ बुरा सुनने की आशंका है।