पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ का भारत से खास नाता, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की रवानगी हो चुकी है। इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हाथ मिलाने के बाद गठजोड़ सरकार का बनना तय है। वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के तौर पर नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ का भारत से खास कनेक्शन है।

पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ हमारे पड़ोसी मुल्क के नए वजीर-ए-आजम बन गए हैं। पंजाब प्रांत के तीन बार के मुख्यमंत्री रह चुके शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif Net Worth) एक समय में संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी को लेकर सुर्खियों में रहे थे। यही नहीं उनकी संपत्ति में बीते कुछ वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी का भी दावा किया गया है। हालांकि वे अपने ही देश में मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ का भारत से खास कनेक्शन है।

