Ernesto Che Guevara: लाखों पोस्टर ब्वॉय देखे होंगे…क्या इन्हें जानते हैं आप, जानिए इनसे जुड़े रोचक तथ्य

शोषण-उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे Ernesto Che Guevara चे (Ernesto Che Guevara) को दक्षिण अमेरिका में गुरिल्ला युद्ध के लिए भी याद किया जाता है। क्यूबा की क्रांति के प्रमुख नायकों में चे का नाम भी इतिहास में दर्ज है। उन्हें शोषण-उत्पीड़न और साम्राज्यवाद विरोध के लिए जाना जाता है। चे ग्वेरा अपने 5 भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। चे की मां सेलिया एक राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। चे ने कई राजनीतिक किताबों को बचपन में ही पढ़ लिया था। उन्होंने मार्क्स और लेनिन के अलावा गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) और जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को भी पढ़ा था। अपनी भारत यात्रा के दौरान चे ने जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) से मुलाकात भी की थी।

अस्थमा की बीमारी होने के बाद भी चे बढ़चढ़ कर खेलों में हिस्सा लेते थे , वो एक अच्छे खिलाड़ी थे। वो एक अच्छे तैराक और फुटबॉल खिलाड़ी थे इसके अलावा वो रग्बी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे।

अर्नेस्टो चे ग्वेरा

‘द मोटरसाइकिल डायरीज़’ है फेमस जीवनी

साल 1948 में चे ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय (University of Buenos Aires) में एडमिशन लिया। लेकिन 1950 में वो अपनी मोटर साईकिल लेकर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने इसी मोटरसाइकिल से 4,500 किमी की यात्रा अकेले की। फिर 1951 में अपने खास दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ फिर घूमने निकल पड़े। ये यात्रा 8,000 किलोमीटर की थी जो उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुई। इस यात्रा में उन्होंने गरीबी, भुखमरी और बीमारी को बेहद करीब से देखा, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चे ने इस असमानता और शोषण को खत्म करने के लिए ही क्रांति की मशाल जलाई और ऐसी जलाई कि आज उनका नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। चे की ये मोटरसाइकिल यात्रा ‘मोटरसाइकिल डायरीज़ : नोट्स आन अ लैटिन अमेरिकन जर्नी’ (The Motorcycle Diaries: Notes on a Latin American Journey) साल 2003 में प्रकाशित हुई थी। आपको बता दें कि इस किताब पर ‘‘द मोटरसाइकिल डायरीज़“ नाम की फिल्म साल 2004 में बन चुकी हैं।