कौन है पाकिस्तान की Shama Junejo जिनको लेकर छिड़ा सियासी संग्राम, UNSC की बैठक में रक्षा मंत्री के पीछे बैठने पर क्यों शुरू हुआ विवाद?

दरअसल, 25 सितंबर को, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित किया था। उनके भाषण की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आते ही आग की तरह फैल गईं। सबका ध्यान उनके पीछे बैठी जुनेजो पर गया। फिर क्या था कई साल पहले उनके ट्विटर (अब एक्स) टाइमलाइन के कई स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगे जिनमें इजरायल के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था।