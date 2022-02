Russia Ukraine Crisis: रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया, 10 पॉइंट्स में समझें

रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहा तनाव आखिरकार जंग में बदल गया। यूक्रेन पर कब्जे को बेताब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद से लगातार यूक्रेन से धमाकों, चीख और दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं। दुनियाभर की नजरें इस जंग पर टिकी हैं, लोगों जहन में सवाल भी हैं कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया ( why did russia invade ukraine )

भारत समेत दुनियाभर की नजरें रूस और यूक्रेन में शुरू हुई जंग पर टिकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। अब हालात ये हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में रूसी सेना का दखल बढ़ता जा रहा है। महीनों से दोनों के देशों के बीच तनाव चल रहा था, जिसका अंत गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति के एलान-ए-जंग से हो गया। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। यूक्रेन के ओडेसा समेत कई बड़े शहरों में रूसी सेना के टैंक घूम रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि किसी भी वक्त इन पर रूसी सेना कब्जा कर सकती है।

Why did Russia invade Ukraine conflict reasons in 10 points