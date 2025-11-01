Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

COP30 क्लाइमेट समिट में क्यों शामिल नहीं होंगे अमेरिका के बड़े अधिकारी? यहां समझें ट्रंप की रणनीति

इस साल 10 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया है। खबर है कि इसमें अमेरिका के बड़े अधिकारी शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 01, 2025

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo - The Washington Post)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक जलवायु प्रयासों पर अपना रुख एक बार और साफ कर दिया है। दरअसल, इस साल 10 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया है। खबर है कि इसमें अमेरिका के बड़े अधिकारी शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के इस निर्णय से दुनिया के उन नेताओं की चिंता कम हो जाएगी, जिन्हें लगता है कि अमेरिका उनकी बातचीत में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है।

जलवायु प्रयासों पर ट्रंप का क्या है रुख?

बता दें कि बहुपक्षीय जलवायु प्रयासों पर ट्रंप ने पहले ही अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा बताया था।

साथ ही ट्रंप ने पर्यावरण नीतियां बनाने वाले देशों की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के चलते कई देशों को भारी नुकसान हुआ है।

इतना ही नहीं ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर बैठते ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट जाएगा।

इन देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी

इस महीने की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने उन देशों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध और अन्य सख्त कदम उठाने की धमकी दी थी, जो संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा प्रस्तावित नेट-जीरो फ्रेमवर्क का समर्थन करते हैं।

यह फ्रेमवर्क ग्लोबल शिपिंग क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के प्रस्ताव का सपोर्ट करता है। इस धमकी के कारण आईएमओ के अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए ग्लोबल कार्बन मूल्य निर्धारित करने के निर्णय को एक वर्ष के लिए टाल दिया।

ऊर्जा समझौतों पर ट्रंप का फोकस

ट्रंप प्रशासन ने अब इसकी जगह पर द्विपक्षीय ऊर्जा समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों को अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यात का विस्तार करने के समझौते शामिल हैं।

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने शुक्रवार को कहा कि नेचुरल गैस की मांग को देखते हुए चीन और अमेरिका के बीच व्यापक ऊर्जा व्यापार की गुंजाइश है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया

उधर, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर का नजरिया अब बदल रहा है। उन्होंने बिल गेट्स के एक ज्ञापन का हवाला दिया। जिन्होंने इस सप्ताह तर्क दिया गया था कि तापमान लक्ष्यों से ध्यान हटाने का समय आ गया है।

गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानवता के विनाश का कारण नहीं बनेगा। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रस्तावित वैश्विक संधि के कुछ हिस्सों का भी विरोध किया था। साथ ही प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध तर्क दिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

01 Nov 2025 08:04 am

Hindi News / World / COP30 क्लाइमेट समिट में क्यों शामिल नहीं होंगे अमेरिका के बड़े अधिकारी? यहां समझें ट्रंप की रणनीति

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तुर्की के रिसॉर्ट में लगी भीषण आग में 78 लोगों की मौत के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास

Resort in Turkey catches fire
विदेश

चुनाव के बाद खूनी मंज़र: दंगों में 700 लोगों की मौत! तंजानिया में बिछ गई लाशें

Violent protests in Tanzania
विदेश

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को कराया रिनोवेट, शेयर की तस्वीरें

the White House
विदेश

युद्ध विराम के बाद कंगाल गाजा नकदी संकट से जूझ रहा है, बैंक खुले लेकिन खाली

Gaza Financial Crisis
विदेश

भारत के इस शहर में 14 से 16 नवंबर तक रहेगा प्रवासी भारतीय लेखकों और कलाकारों का जमघट

NRI Authors in Literature Festival
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.