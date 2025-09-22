पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में क्यों उठी आवाज, बुरफत का खुला पत्र वायरल

Human Rights Violations in Pakistan: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान, सिंधी राष्ट्रवादी संगठन जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के अध्यक्ष शफी बुरफत ने एक खुला पत्र (JSMM UN Appeal) जारी कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights in Pakistan) और जातीय शोषण की ओर खींचा। बुरफत ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सत्ता और नीतियों का आधार धार्मिक कट्टरता है, जिसे हथियार बना कर सिंधी, बलूच, पश्तून, सराइकी और ब्राहुई (Ethnic Minorities Oppression) जैसे ऐतिहासिक समुदायों को हाशिए पर डाला गया है। उनका कहना है कि इन समुदायों को दशकों से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दबाया जा रहा है।