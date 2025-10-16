विश्व खाद्य दिवस: भूख के साये में दुनिया, आधे पेट पर जीते करोड़ों लोग

World Food Day: दुनिया 16 अटूबर यानी आज ’विश्व खाद्य दिवस’ मना रही है। इस साल की थीम है- ’बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ’। हर बच्चे को सुपोषित होकर बड़ा होने का हक है, लेकिन दुनियाभर के लाखों बच्चों के लिए भूख उनकी रोजमर्रा की सच्चाई है। दुनिया में करीब 67.3 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं, जो कुल आबादी का 8.2% हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 2.3 अरब लोग किसी न किसी स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।