दुनिया की पहली महिला जिसने नई तकनीक से HIV को हराया

अमेरिका में ल्युकेमिया से पीड़ित एक महिला का HIV पूरी तरह ठीक कर दिया गया है। HIV से ठीक होने वाली यह पहली महिला बन गई है जबकि कुल ठीक हुए में ये तीसरी मरीज है।

HIV एड्स एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसे काभी अछूत भी माना जाता था। ये बीमारी न केवल जानलेवा है बल्कि रोगी को हर दिन अंदर से तोड़ने का काम करती है। पूरी दुनिया में आज भी 3.53 करोड़ लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है और उसे हल्का स बुखार भी बेहद परेशान करता है। सालों से वैज्ञानिक इसके इलाज के लिए मेहनत कर रहे थे जो अब सफल होता दिखाई दे रहा है। अब एक सफल प्रयोग में HIV को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। अमेरिका के डॉक्टरों ने एक एचआईवी पीड़ित महिला को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इस बीमारी को ठीक करने में जुटे डॉक्टरों के अनुसार महिला को स्टेमसेल ट्रांसप्लांट के एक जरिए ठीक किया गया है।

World’s first woman cured of HIV using novel stem cell (PC: leaps.org)