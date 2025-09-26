Xinjiang Repression: विश्व उइगर कांग्रेस (WUC) ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शिनजियांग यात्रा (Xinjiang Repression) को प्रोपेगैंडा करार देते हुए तीखी आलोचना की है। शी मंगलवार को उरुमची (Xi Jinping Visit)पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की 70वीं वर्षगांठ मनाई। डब्ल्यूयूसी ने इसे उइगरों पर हो रहे अत्याचारों को छिपाने की कोशिश बताया। निर्वासित उइगर समुदाय का कहना है कि यह आयोजन मानवाधिकारों के उल्लंघन को ढंकने का एक नाटक मात्र है। चीनी सरकारी मीडिया ने शी जिनपिंग(Xi Jinping) के स्वागत को भव्य बताया, जिसमें उइगर नर्तकों और झंडे लहराते बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन डब्ल्यूयूसी (World Uyghur Congress) का कहना है कि यह चमक-दमक उइगरों की दयनीय स्थिति छिपाती है। उइगर समुदाय सामूहिक हिरासत, जबरन श्रम, कड़ी निगरानी, परिवारों के बिछड़ने और सांस्कृतिक पहचान के खात्मे का सामना कर रहा है। यह आयोजन हकीकत और दिखावे के बीच गहरा अंतर उजागर करता है।