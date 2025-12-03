2030 तक आपका स्मार्टफोन हो जाएगा कबाड़! एलन मस्क ने बता दिया असली भविष्य

एलन मस्क ने एक बार फिर भविष्य की झलक दिखाई है। उनका दावा है कि आने वाले मात्र 5-6 साल में हमारा स्मार्टफोन सिर्फ एक “एज नोड” बनकर रह जाएगा, यानी एआई का एक छोटा-सा टुकड़ा। एंड्रॉयड, iOS, ऐप स्टोर, अलग-अलग ऐप्स — सब खत्म हो जाएंगे। सब कुछ एआई खुद सोचेगा, समझेगा और सीधे स्क्रीन पर पिक्सल बनाकर दिखा देगा। मस्क का कहना है कि यह बदलाव इतनी तेजी से आएगा कि आज का स्मार्टफोन कल का “डायनासोर” लगने लगेगा।