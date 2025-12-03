Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

2030 तक आपका स्मार्टफोन हो जाएगा कबाड़! एलन मस्क ने बता दिया असली भविष्य

मस्क के मुताबिक भविष्य का डिवाइस दिखने में तो फोन जैसा ही रहेगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल जाएगा। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 03, 2025

Elon Musk

एलन मस्क (Photo-IANS)

एलन मस्क ने एक बार फिर भविष्य की झलक दिखाई है। उनका दावा है कि आने वाले मात्र 5-6 साल में हमारा स्मार्टफोन सिर्फ एक “एज नोड” बनकर रह जाएगा, यानी एआई का एक छोटा-सा टुकड़ा। एंड्रॉयड, iOS, ऐप स्टोर, अलग-अलग ऐप्स — सब खत्म हो जाएंगे। सब कुछ एआई खुद सोचेगा, समझेगा और सीधे स्क्रीन पर पिक्सल बनाकर दिखा देगा। मस्क का कहना है कि यह बदलाव इतनी तेजी से आएगा कि आज का स्मार्टफोन कल का “डायनासोर” लगने लगेगा।

मस्क के मुताबिक, भविष्य का डिवाइस दिखने में तो फोन जैसा ही रहेगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल जाएगा। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस बोलेंगे - “मूवी दिखाओ”, “फोटो एडिट करो”, “गेम खेलो” - और एआई तुरंत स्क्रीन पर सब कुछ रेंडर कर देगा। मस्क ने इसे “डायरेक्ट पिक्सल रेंडरिंग” नाम दिया है। मतलब, एआई सीधे पिक्सल बनाएगा, बीच में कोई सॉफ्टवेयर लेयर नहीं रहेगी।

इंटरनेट स्लो हो तो ताकतवर एआई चिप करेगी काम

मस्क ने सबसे बड़ा तकनीकी कारण भी बताया। उन्होंने कहा, “दुनिया के 8 अरब लोगों के फोन पर 4K वीडियो क्लाउड से भेजना नामुमकिन है। बैंडविड्थ कभी काफी नहीं होगी।” प्लेन में, गांव में, मेट्रो में नेटवर्क अक्सर गायब हो जाता है। इसलिए फोन में अभी भी बहुत ताकतवर एआई चिप रहेगी जो ज्यादातर काम खुद ही कर सकेगी। यानी फोन “डंब टर्मिनल” नहीं बनेगा, बल्कि एआई का “एज नोड” बनेगा — क्लाउड का छोटा भाई।

क्या है एज नोड डिवाइस?

एज नोड हल्के डिवाइस होते हैं जो एआई इन्फरेंस के लिए पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ये स्टैंडअलोन हार्डवेयर की बजाय सर्वर-साइड एआई से कनेक्ट होकर काम करते हैं। मस्क ने कहा कि ये रेडियो मॉड्यूल्स के साथ वीडियो एनालिसिस भी संभालेंगे। xAI की चिप्स इन्हें पावर देंगी।

2030 तक सब कुछ बदल जाएगा

मस्क का अनुमान है कि 5-6 सालों में आज का स्मार्टफोन इतिहास बन जाएगा। बैंडविड्थ की सीमा के कारण एज कंप्यूटिंग तेजी से बढ़ेगी। ओपनएआई के सोरा जैसे मॉडल रीयल-टाइम वीडियो जनरेट करेंगे। टेस्ला के रोबोट्स में भी फोन के सारे फंक्शन्स इंटीग्रेट हो जाएंगे।

क्लाउड में होगा पूरा दिमाग

फोन हाथ में रहेगा, लेकिन असली प्रोसेसिंग और “दिमाग” क्लाउड पर होगा। डिवाइस आपकी जरूरतों को पहले से समझकर (एंटिसिपेट करके) कंटेंट दिखाएगा। न्यूरालिंक जैसी तकनीक से इंटरफेस पूरी तरह बदल जाएगा। यह शिफ्ट डिजाइन और सॉफ्टवेयर को रीयल-टाइम पर्सनलाइजेशन की नई ऊंचाई देगी।

कंपनियां पहले से कर रही हैं तैयारी

मस्क की इस विजन से मोबाइल OS और ऐप्स का युग खत्म होने वाला है। सैमसंग ने पहले ही 100 मिलियन से ज्यादा डिवाइस पर ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। 2030 तक इनोवेशन के ढेर सारे नए अवसर आएंगे, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत बढ़ेंगे। xAI ने 12 बिलियन डॉलर की फंडिंग लेकर सभी चैलेंजर्स को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है।

आने वाले 3 सबसे बड़े बदलाव

—ऐप स्टोर हो जाएगा म्यूजियम का सामान: 2030 तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगे।
—फोन का प्रोसेसर बनेगा मिनी सुपरकंप्यूटर: सिर्फ एआई चलाने के लिए इतनी पावरफुल चिप लगेगी कि आज का फ्लैगशिप फोन भी फीका पड़ जाएगा।
—आपकी आवाज और आंखें बनेंगी नया कीबोर्ड: माउस, टच, टाइपिंग सब पुरानी बात हो जाएगी। एआई आपकी आंखों की पुतलियों और आवाज से ही समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 03:41 pm

Hindi News / World / 2030 तक आपका स्मार्टफोन हो जाएगा कबाड़! एलन मस्क ने बता दिया असली भविष्य

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए चाकचौबंद, डिटेल में पढ़ें खबर

Russian President Vladimir Putin
राष्ट्रीय

Viral Video: मीटिंग में ट्रंप की आंखें बंद, देश की आंखें खुली की खुली रह गईं, मीम्स की बाढ़ आई !

विदेश

भारत दौरे से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने दिया ऐसा बयान, हिल गई दुनिया

Putin strong warning to Europe
समाचार

पुतिन का भारत दौरा: एजेंडे में S-400 से लेकर जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन शामिल

Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया एनकाउंटर, 7 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

Pakistan soldiers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.