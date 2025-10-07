जाकिर नाइक को लेकर मलेशिया के उच्चायुक्त मुस्तफा ने दिया बड़ा बयान, भारत को सौंपा जायेगा या नहीं? खुलकर बताया

उन्होंने कहा कि जैसा कि सभी आसियान शिखर सम्मेलनों में होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन के दौरान आसियान देशों और वार्ता भागीदारों के लिए चिंता के सभी मुद्दों को उठाया जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आतंकवाद एजेंडे के प्रमुख विषयों में से एक होगा।