ट्रंप से अकेले मिलने से डरे जेलेंस्की, मीटिंग में कौन-कौन यूरोपीय नेता रहेंगे साथ?

यूक्रेन में शांति को लेकर होने वाली चर्चा के लिए जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलेंगे तो उनके साथ यूरोप के सात अहम नेता वाइट हाउस में मौजूद रहेंगे। दरअसल यह मीटिंग सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए बेहद अहम हो गई है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के साथ बैठक में ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति पर रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए अपने डोनबास इलाके छोड़ने पर दबाव बना सकते हैं। ऐसे में करीब साढ़े तीन साल से यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपीय नेता ट्रंप के सामने एकजुट होकर जेलेंस्की का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। इन नेताओं की यह भी कोशिश होगी कि ट्रंप-पुतिन और जेलेंस्की की अगली प्रस्तावित बैठक में यूरोप का भी प्रतिनिधित्व हो।