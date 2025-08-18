Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप से अकेले मिलने से डरे जेलेंस्की, मीटिंग में कौन-कौन यूरोपीय नेता रहेंगे साथ?

Trump Zelensky Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में यूरोपीय देशों के नेता और EU व नाटो प्रमुख भी शामिल होंगे।

Pushpankar Piyush

Aug 18, 2025

ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग आज (फोटो-IANS)
ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग आज (फोटो-IANS)

Trump Zelensky Meeting: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया की नजर आज ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग पर टिकी हुई है, लेकिन इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए यूरोप के नेताओं की पूरी फौज लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं।

यूक्रेन में शांति को लेकर होने वाली चर्चा के लिए जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलेंगे तो उनके साथ यूरोप के सात अहम नेता वाइट हाउस में मौजूद रहेंगे। दरअसल यह मीटिंग सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए बेहद अहम हो गई है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के साथ बैठक में ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति पर रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए अपने डोनबास इलाके छोड़ने पर दबाव बना सकते हैं। ऐसे में करीब साढ़े तीन साल से यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपीय नेता ट्रंप के सामने एकजुट होकर जेलेंस्की का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। इन नेताओं की यह भी कोशिश होगी कि ट्रंप-पुतिन और जेलेंस्की की अगली प्रस्तावित बैठक में यूरोप का भी प्रतिनिधित्व हो।

मैक्रों, मर्ज, मेलोनी रहेंगे वाइट हाउस में मौजूद

रविवार को सबसे पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जानकारी दी है कि जेलेंस्की के अनुरोध पर वह भी उनके साथ सोमवार को ट्रंप से होने वाली मुलाकात के लिए मौजूद रहेंगी। इसके बाद यह सूची तेजी से लंबी होती गई। ट्रंप से होने वाली इस मुलाकात से पहले यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की है। जेलेंस्की के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, नाटो महासचिव मार्क रूटे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फिनलैंड के पीएम अलेक्जेंडर स्टब और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी बैठक में शामिल रहेंगी।

क्या है ट्रंप-जेलेंस्की की बातचीत का एजेंडा


  1. जेलेंस्की-ट्रंप-पुतिन के बीच संभावित रूप से 22 अगस्त, शुक्रवार को होने वाली त्रिपक्षीय बातचीत की रूपरेखा तैयार करना।




  2. रूस के साथ शांति वार्ता में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर चर्चा।




  3. त्रिपक्षीय वार्ता में चौथे पक्ष के रूप में यूरोप को भी शामिल करना।

Published on:

18 Aug 2025 07:39 am

Hindi News / World / ट्रंप से अकेले मिलने से डरे जेलेंस्की, मीटिंग में कौन-कौन यूरोपीय नेता रहेंगे साथ?

