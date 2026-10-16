युद्ध खत्म होने के कोई संकेत नहीं: जेलेंस्की ने एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संघ से मांगी मदद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (फोटो- X@ZelenskyyUa)
Russia Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने जारी युद्ध को खत्म करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। उन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की, ताकि यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, वायु रक्षा और वित्तीय मजबूती के लिए यूरोप से और मदद मांगी जा सके।
'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने बताया कि इस बैठक में यूक्रेन के शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रूस के लगातार हमलों के बीच कीव को मिलने वाले समर्थन को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
जेलेंस्की ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' से कहा, "रिफाइनरियों पर हमले न करने की पाबंदी अब खत्म हो गई है।" इससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों पर फिर से हमले शुरू करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 11 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से 'ऊर्जा युद्धविराम' की घोषणा की थी और दोनों पक्षों से ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद करने को कहा था।
हालाँकि, जेलेंस्की द्वारा रूस पर यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले जारी रखने का आरोप लगाने के बाद यह समझौता दबाव में आ गया। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा है और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है।
जेलेंस्की ने कहा, "मेरी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। फिलहाल, रूस की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वह युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। इसके उलट, रूस जो संकेत दे रहा है, वे कुछ और ही इशारा करते हैं और इनसे शांति आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती।"
उन्होंने बताया कि रूस ने रात भर ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले करने के बाद खार्किव पर भी हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूसी सेना ने रिवने में एक शॉपिंग मॉल और चार क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया।
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