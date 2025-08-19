Patrika LogoSwitch to English

जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने रख दी बड़ी डिमांड, क्या मान जाएंगे पुतिन, जानिए क्या चाहिए यूक्रेन को?

Zelensky Trump Meeting in US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। इसमें यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। साथ ही ट्रंप ने युद्ध खत्म करने पर जोर दिया। पढ़िए, जेलेंस्की ने क्या कहा?

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 19, 2025

Zelensky Trump Meeting in US
ट्रंप और जेलेंस्की की हुई मुलकात (फोटो-IANS)

Zelensky Trump Meeting: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय देशों के प्रमुख सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाइट हाउस पहुंचे। जेलेंस्की के साथ अलग बैठक में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस जंग से थक चुकी है और हम इसे खत्म करेंगे। अमरीका यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात भूल जाए। उन्होंने क्रीमिया को भी भूल जाने को कहा था।

यूक्रेन को चाहिए मजबूत सेना: जेलेंस्की

ट्रंप ने कहा कि युद्धविराम की अवधारणा मुझे पसंद है, लेकिन हम एक व्यापक शांति समझौते की वकालत करते हैं जो लंबे समय तक टिके। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी के सवाल पर कहा कि यूक्रेन को सबकुछ चाहिए। सबसे पहले एक मजबूत सेना की जरूरत है। यह सब बड़े देशों जैसे अमेरिका और अन्य सहयोगियों पर निर्भर करेगा। यूक्रेन को युद्ध की समाप्ति, विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी और न्यायसंगत तथा सम्मानजनक शांति की आवश्यकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करते हुए ट्रंप ने कहा, पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि यूक्रेन में जल्द ही शांति आएगी। मैंने थोड़ी देर पहले अप्रत्यक्ष रूप से पुतिन से बात की थी और मीटिंग के बाद फिर बात करूंगा। हो सकता है कि जेलेंस्की और पुतिन के साथ मेरी त्रिपक्षीय बैठक हो या न भी हो।

जेलेंस्की चाहें तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाए: ट्रंप

जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा था, जेलेंस्की चाहें तो युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं, या फिर इसे जारी रख सकते हैं। यूक्रेन को ओबामा के समय छोड़ा गया क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं। दरअसल, यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के लिए नाटो में जाना चाहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप किसी भी तरह जंग खत्म करवाना चाहते हैं, फिर चाहें यूक्रेन पर दबाव भी बनाना हो। पुतिन पहले ही ट्रंप के सामने अपनी शर्तें जाहिर कर चुके हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है।

रूस के हमले जारी, 10 की मौत

उधर वाइट हाउस में वार्ता से पहले भी रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे। 104 ड्रोन और 8 मिसाइलें दागी गईं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने चार शहरों को निशाना बनाया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान खारकीव में हुआ। तटीय शहर ओडेसा में एनर्जी प्लांट तबाह किए गए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को युद्ध का इनाम नहीं मिलना चाहिए। पुतिन जानबूझकर निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं ताकि यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बनाए रखा जा सके। वह कूटनीतिक प्रयासों का अपमान कर रहे हैं।

कोट पहन कर आए जेलेंस्की, ट्रंप ने की तारीफ

वाइट हाउस में फरवरी में हुई वार्ता में बिना सूट पहनकर आने से आलोचना के शिकार हुए जेलेंस्की इस बार ब्लेजर पहनकर आए तो ट्रंप ने उनकी प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि मेरे पास यह सबसे अच्छा विकल्प था। फरवरी में तनावपूर्ण माहौल में हुई वार्ता के बाद पत्रकारों ने जेलेंस्की के पहनावे पर सवाल उठाए थे तो जेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध समाप्त होने पर वह सूट पहनेंगे।

चुनाव चाहते हैं जेलेंस्की, लेकिन…

जेलेंस्की से एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या वह शांति समझौते के बाद यूक्रेन में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं? जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा, 'हां, बिल्कुल, मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं लेकिन यह सुरक्षित परिस्थितियों में कराना होगा। हमें चुनाव कराने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।'

मेलानिया के लिए लिखा पत्र ट्रंप को दिया

वाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई। मुलाकात की शुरुआत तब और भी खास हो गई जब जेलेंस्की ने अपनी पत्नी का लिखा हुआ पत्र ट्रंप को दिया। यह पत्र मेलानिया ट्रंप के लिए लिखा गया है। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिका की ओर से मजबूत भरोसा दिलाया। ट्रंप ने साफ किया कि शांति कायम रखने में यूरोप को बड़ी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि युद्ध उनके नजदीक हो रहा है।

पुतिन ने किया मोदी को फोन, बताया ट्रंप से क्या बात हुई

वाइट हाउस में ट्रंप-जेलेंस्की मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस दौरान पुतिन ने बताया कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में उनकी क्या बातचीत हुई थी। एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे बीच बातचीत जारी रहने की आशा करता हूं।

