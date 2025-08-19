जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने रख दी बड़ी डिमांड, क्या मान जाएंगे पुतिन, जानिए क्या चाहिए यूक्रेन को?

ट्रंप ने कहा कि युद्धविराम की अवधारणा मुझे पसंद है, लेकिन हम एक व्यापक शांति समझौते की वकालत करते हैं जो लंबे समय तक टिके। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी के सवाल पर कहा कि यूक्रेन को सबकुछ चाहिए। सबसे पहले एक मजबूत सेना की जरूरत है। यह सब बड़े देशों जैसे अमेरिका और अन्य सहयोगियों पर निर्भर करेगा। यूक्रेन को युद्ध की समाप्ति, विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी और न्यायसंगत तथा सम्मानजनक शांति की आवश्यकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करते हुए ट्रंप ने कहा, पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि यूक्रेन में जल्द ही शांति आएगी। मैंने थोड़ी देर पहले अप्रत्यक्ष रूप से पुतिन से बात की थी और मीटिंग के बाद फिर बात करूंगा। हो सकता है कि जेलेंस्की और पुतिन के साथ मेरी त्रिपक्षीय बैठक हो या न भी हो।