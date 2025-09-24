गुस्साए ज़ेलेंस्की ने UNGA में यूएन की सिर्फ लफ्फाजी पर उठाए सवाल, कहा– हथियार तय करते हैं जीत और हार!

Zelensky UNGA Speech: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अस्सीवीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस (Zelensky UNGA speech)के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र (UNGA 2025) की कामयाबी और उसकी भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दशकों से जारी युद्धों में यूएन की उपस्थिति सिर्फ़ बयानबाजी तक सीमित रह गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा, “किसी भी युद्ध प्रभावित देश को यूएन (UN Security Council veto) से उम्मीद करना चाहिए कि वह केवल वक्तव्य देगा, कार्रवाई नहीं करेगा।” यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गाजा, सीरिया और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इन इलाक़ों में यूएन और वैश्विक व्यवस्था गंभीर रूप से नाकाम रही है। उनका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र अब भी अपने महत्वपूर्ण कामों में प्रभावी साबित नहीं हो पा रहा।