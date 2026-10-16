बढ़ती अनिश्चितताओं की दुनिया में बाइक मालिक कैसे खुद को ढाल रहे हैं?

भारत के लाखों परिवारों के लिए बाइक कोई शौक की चीज़ नहीं है। यह काम पर जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने और कई मामलों में रोज़गार कमाने का प्रमुख साधन है। जब बाइक रुकती है, तो दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा भी रुक जाता है। हाल के वर्षों में बाइक का मालिक होना पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित महसूस होने लगा है। भारी बारिश परिचित रास्तों को जलभराव में बदल सकती है। मरम्मत का बड़ा खर्च ऐसे समय आ सकता है जब महीने का बजट पहले से ही तंग हो। यहां तक कि सावधानीपूर्वक चलाने पर भी किसी और की गलती से दुर्घटना हो सकती है।