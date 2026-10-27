लोगों की पसंद बन रहे हैं रेडी-टू-मूव होम्स: खरीदारों को होम लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

RBI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, लोन देने वाला कोई भी संस्थान किसी प्रॉपर्टी की कीमत का 100% फाइनैंस नहीं कर सकता है, इसलिए आम तौर पर ग्राहक को कम-से-कम 20% रकम का इंतजाम खुद करना पड़ता है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और ट्रांसफर फीस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आम तौर पर लोन देने वाले संस्थान इन खर्चों के लिए अलग से लोन नहीं देते हैं। याद रखें, यह जरूरी नहीं है कि लोन देने वाले संस्थान की ओर से लोन के तौर पर मिलने वाली अधिकतम रकम आपके लिए बिल्कुल सही हो।