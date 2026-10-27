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लोगों की पसंद बन रहे हैं रेडी-टू-मूव होम्स: खरीदारों को होम लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

रेडी-टू-मूव घर खरीदने से पहले होम लोन की शर्तें, प्रॉपर्टी के कानूनी डाक्यूमेंट्स, मालिकाना हक और लोन चुकाने की क्षमता की जांच कर लें। जानें, बैंक से लोन लेने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि घर खरीदने के बाद आर्थिक और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।
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भारत

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Updated: 27 Oct 2026, 11:59 AM IST

home loan tips

रेडी-टू-मूव होम्स

रेडी - टू - मूव होम खरीदने से मालिकाना हक मिलने के लिए ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है , पर ध्यान रखें कि होम लोन आपकी आर्थिक स्थिति, प्रॉपर्टी की जाँच और लोन चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए बातों की तुलना ज़रूर कर लें।

अपने घर में जल्द-से-जल्द रहने की चाहत के कारण, आज ज़्यादातर लोग फिलहाल बन रहे घरों के बजाय रेडी-टू-मूव, यानी बने-बनाए घरों को चुन रहे हैं। फिर भी, अगर कोई बिल्डर किसी फ्लैट को 'रेडी-टू-मूव' बताता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको तुरंत उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। हो सकता है कि घर बनाने का काम पूरा हो गया हो, लेकिन बैंक से लोन मिलने और मालिकाना हक मिलने के लिए जरूरी कानूनी कागजी कार्रवाई अभी भी चल रही हो।

यह फ़र्क इसलिए मायने रखता है क्योंकि लोन का पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक प्रॉपर्टी के सभी ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ पूरे न हों, भले ही बाहर से इमारत बनकर पूरी तरह तैयार हो। RBI के लोन देने के नियमों के मुताबिक, लोन देने वाले संस्थाओं को पैसा जारी करने से पहले प्रॉपर्टी की ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ों के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी स्थिति की जाँच करनी होती है।

एक खरीदार के तौर पर समझदारी इसी में है कि आप पैसे देने से पहले इन सारी बातों की अच्छी तरह जाँच कर लें। घर को रहने के लिए तैयार देखकर यह न सोचें कि कागजी कार्रवाई खत्म हो गई है, बल्कि इसे अपनी जाँच की शुरुआत मानें।

रेडी-टू-मूव होम के लिए फाइनैंसिंग की सुविधा लेने में कौन-कौन सी चीजें अलग होती हैं? 

बने-बनाए घर खरीदने के मामले में, एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद बहुत ही कम समय में, यानी अक्सर सालों के बजाय कुछ हफ़्तों में ही आपको घर का मालिकाना हक मिल जाता है। इसका मतलब है कि  होम लोन की मंजूरी, प्रॉपर्टी की जाँच और फंड मिलने की प्रक्रिया जैसे सारे काम लगभग एक साथ पूरे होने चाहिए।

बन रहे घर को खरीदने की प्रक्रिया बिल्डर के कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के हिसाब से अलग-अलग चरणों में बंटी होती है, जिससे आपको हर चरण के बीच काफी वक्त मिल जाता है। इसके बजाय, बने-बनाए घर के मामले में आपको बेचने वाले के पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से अपने लोन की योजना बनानी पड़ती है।

आपको असल में कितने पैसों का इंतजाम करना होगा?

सबसे पहले देखें कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, और उसमें से अपनी सेविंग्स से चुकाए जाने वाले पैसे को घटा दें। इसके बाद जो रकम बचेगी, वही आपके लोन की रकम होगी जिसके लिए आपको लोन देने वाले संस्थान के पास आवेदन करना है।

RBI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, लोन देने वाला कोई भी संस्थान किसी प्रॉपर्टी की कीमत का 100% फाइनैंस नहीं कर सकता है, इसलिए आम तौर पर ग्राहक को कम-से-कम 20% रकम का इंतजाम खुद करना पड़ता है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और ट्रांसफर फीस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आम तौर पर लोन देने वाले संस्थान इन खर्चों के लिए अलग से लोन नहीं देते हैं। याद रखें, यह जरूरी नहीं है कि लोन देने वाले संस्थान की ओर से लोन के तौर पर मिलने वाली अधिकतम रकम आपके लिए बिल्कुल सही हो।

आपकितनीहोमलोन EMI कोबड़ेआरामसेचुकासकतेहैं?

आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है और आप कितनी EMI आसानी से चुका सकते हैं, इन दोनों में काफी फर्क है। आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी आपकी इनकम, उम्र, क्रेडिट प्रोफाइल और दूसरी आर्थिक जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है। वहीं, हर महीने EMI चुकाने की आपकी क्षमता का आकलन करते समय दूसरे लोन की EMI और रोज़मर्रा के खर्चों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

लोन की समय-सीमा भी आपके बजट पर असर डालती है। लंबी समय-सीमा चुनने से आपकी मासिक EMI कम हो जाती है, लेकिन आपको कुल मिलाकर ज्यादा ब्याज़ चुकाना पड़ता है। दूसरी ओर, कम समय-सीमा चुनने से EMI बढ़ती है, लेकिन कुल ब्याज़ का खर्च कम हो जाता है।

कोयंबटूर में रहने वाले 32 साल के अमित नौकरी करते हैं और उनकी महीने की इनकम 1.2 लाख रुपये है। वह 65 लाख रुपये की कीमत वाला रेडी-टू-मूव फ्लैट खरीदना चाहते हैं। वह प्रॉपर्टी की कीमत का 20% डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी रकम के लिए होम लोन लेंगे।

खरीदऔरलोनकाविवरणरकम
महीने की इनकम1.2 लाख रुपये
प्रॉपर्टी की कीमत65 लाख रुपये
डाउन पेमेंट (20%)13 लाख रुपये
आवश्यक लोन की रकम52 लाख रुपये
ब्याज़ दर7.50% सालाना
समय-सीमा20 साल
अनुमानित मासिक EMI41,891 रुपये/ महीना
कुल ब्याज़लगभग Rs. 48.54 लाख
कुल पुनर्भुगतानलगभग Rs. 1.01 करोड़

इस उदाहरण में अमित की अनुमानित EMI 41,891 रुपये प्रति माह होगी, जो उनकी मासिक इनकम का लगभग 34.9% है। इसका मतलब है कि EMI चुकाने के बाद उनके पास करीब Rs. 78,109 बचेंगे।

हालांकि, केवल इनकम के आधार पर EMI को किफायती नहीं माना जा सकता। अमित को यह भी देखना होगा कि घर के खर्च, दूसरी EMI, बचत और आपातकालीन जरूरतों के लिए रकम अलग रखने के बाद वह हर महीने 41,891 रुपये आसानी से चुका सकते हैं या नहीं।

क्या इस प्रॉपर्टी पर होम लोन फाइनैंसिंग की सुविधा मिल सकती है?

लोन देने वाले संस्थान आपकी प्रॉपर्टी की भी बारीकी से जाँच करते हैं, क्योंकि घर ही लोन के लिए सिक्योरिटी का काम करता है।

कानूनी स्थिति

  1. मालिकाना हक और स्पष्ट अधिकार
  2. कोई भी कानूनी अड़चन या बकाया राशि
  3. स्थानीय अथॉरिटी से ज़रूरी मंजूरी

कंस्ट्रक्शन की स्थिति

  1. क्या तैयार की गई बिल्डिंग मंजूर किए गए प्लान के मुताबिक है
  2. पूरा होने या रहने की इजाज़त से जुड़े दस्तावेज़, जहाँ लागू हों

लोन देने वाले संस्थान की ओर से तकनीकी जाँच

  1. साइट पर जाकर प्रॉपर्टी की जाँच
  2. लोन देने वाले संस्थान के वैल्यूअर द्वारा कंस्ट्रक्शन की जाँच और उसकी कीमत का आकलनअगर कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी को "रेडी-टू-मूव" बताता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी अपने-आप इन सभी जाँचों में आसानी से पास हो जाएगी। होम लोन के संबंध में नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें फंड जारी करने से पहले प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों के पालन की अच्छी तरह जाँच करनी होगी, भले ही फ्लैट बाहर से दिखने में बनकर तैयार क्यों न लग रहा हो।

आपको कब तक अपने होम लोन का इंतजाम कर लेना चाहिए?

अपने लोन मिलने का समय सेलर के पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से तय करें, और इसका उल्टा न करें। लोन मंजूर होना बस आपकी एलिजिबिलिटी को बताता है, और इसका मतलब सेलर को पैसे मिलना नहीं है। लोन देने वाले संस्थान की ओर से प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ही लोन की रकम मिलती है।

रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को अक्सर अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों की तुलना में फाइनैंसिंग का इंतज़ाम करने के लिए काफी कम वक्त मिलता है, क्योंकि सेलर जल्दी पैसे मांग सकता है। बजाज फाइनैंस के मुताबिक, कुछ मामलों में आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर मंजूरी मिल सकती है, जिससे मंजूरी मिलने के समय को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने के समय के साथ मिलाने में मदद मिल सकती है।

होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले किन शर्तों की तुलना करना ज़रूरी है?

एक बार जब प्रॉपर्टी, ज़रूरी रकम और समय के बारे में सब कुछ तय हो जाए, तो लोन देने वाले अलग-अलग संस्थानों के बीच नीचे दिए गए चार शर्तों की तुलना ज़रूर करें।

किनचीजोंकीतुलनाकरनीहैआपकेलिएइसकेक्यामायनेहैं
ब्याज़ दरआपकी EMI के ब्याज़ वाले हिस्से को तय करता है
समय-सीमाआपकी EMI और चुकाया जाने वाला कुल ब्याज़ तय होता है
प्रोसेसिंग शुल्कलोन लेते समय आपके शुरुआती खर्च को बढ़ाता है
प्रीपेमेंट की शर्तेंलोन को समय से पहले चुकाने के खर्च को तय करता है

आपके द्वारा तय की गई रकम, EMI और समय-सीमा के आधार पर, यहाँ बजाज फाइनैंस होम लोन की शर्तें दी गई हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देख सकते हैं: 

मुख्यबातेंविवरण
लोन की रकम15 करोड़ रुपये* तक का लोन
ब्याज़ दरेंसालाना 7.50%* से शुरू
समय-सीमा32 साल* तक
प्रोसेसिंग शुल्कलोन की रकम का 4% तक + लागू GST
प्रीपेमेंट/फ़ोरक्लोज़र शुल्कफ्लोटिंग रेट पर लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं

अगर आपने पहले से ही कहीं और से होम लोन लिया हुआ है, तो आपके लिए बजाज फाइनैंस का बैलेंस ट्रांसफ़र विकल्प 7.60%* सालाना की शुरुआती दर पर उपलब्ध है और इसके साथ आपको 1 करोड़ रुपये* तक का टॉप-अप लोन भी मिल सकता है।

आवेदन करने से पहले आपको किन चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए?

  1. प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति, कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों के पालन और ज़रूरी मंजूरी की जाँच करें।
  2. अपनी तरफ़ से पैसे लगाने के बाद, हिसाब लगाएँ कि आपको कितना लोन लेना होगा।
  3. अपनी इनकम और पहले से चल रही देनदारियों के आधार पर लोन चुकाने की अपनी क्षमता की जाँच करें।
  4. अपने KYC दस्तावेज़, इनकम प्रूफ और पिछले छह महीनों के अकाउंट स्टेटमेंट तैयार रखें।
  5. होम लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपना आवेदन जमा करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।
  6. लोन मंजूर होने और रकम मिलने के समय को सेलर के पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से तय करें।

रेडी-टू-मूव होम खरीदने के लिए होम लोन लेने का सही वक्त क्या है?

रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी खरीदने से सिर्फ आपके लोन लेने के समय में बदलाव होता है, और समझदारी से लोन लेने के बुनियादी नियम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आपको असल में कितनी रकम की ज़रूरत है। फिर यह पक्का करें कि प्रॉपर्टी सभी कानूनी और तकनीकी जाँच में खरी उतरे, और आखिर में यह जरूर देख लें कि EMI आपकी इनकम के हिसाब से सही हो।

लोन के मंजूर होने और पैसे मिलने की समय-सीमा को सेलर के शेड्यूल के हिसाब से तय करें। फिर इन ज़रूरतों की तुलना बजाज फाइनैंस होम लोन से करें, जिसमें सालाना 7.50% से शुरू होने वाली ब्याज़ दरें, 32 साल तक की समय-सीमा और आवेदन करने के 48 घंटे* के भीतर मंजूरी मिलने जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। जब ये बातें साफ़ हो जाएँ, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं और होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नियम व शर्तें लागू

डिस्क्लेमर

"यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमें प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।"

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Updated on:

27 Oct 2026, 11:59 AM IST

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