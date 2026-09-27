आखिर क्यों 2026 में भी Conservative Portfolio का मुख्य आधार बनी है FD? जानिए वजह

निवेश में परंपरवादी होने का अर्थ यह नहीं है कि आपका सारा पैसा, चाहे रुपया हो या डॉलर, एक ही वित्तीय साधन में लगा दिया जाए। इसका अर्थ है स्थिरता, लिक्विडिटी, कमाई, महंगाई, कर और जोखिम क्षमता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो के विभिन्न घटकों के बीच फंड का सही मिश्रण बनाना। इस संदर्भ में, फिक्स्ड डिपॉज़िट आपके पोर्टफोलियो का एक सहायक हिस्सा हो सकती है। अन्य प्रकार के निवेश अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जैसे आपको लिक्विडिटी देना या दीर्घकाल में वृद्धि सुनिश्चित करना। अर्जित ब्याज पर आमतौर पर निवेशक की स्थिति के अनुसार कर लगता है।