आखिर क्यों 2026 में भी Conservative Portfolio का मुख्य आधार बनी है FD? जानिए वजह

फ़िक्स्ड डिपॉज़िट बिना किसी जोखिम के बचत को बढ़ाने का कारगर उपाय है। (फोटो सोर्स: Magnific)
Fixed Deposit 2026: फिक्स्ड डिपॉज़िट (एफडी) सुनिश्चित रिटर्न, तय अवधि और सीमित बाज़ार जोखिम के कारण सुरक्षित निवेश रणनीतियों में प्रमुख स्थान रखती है। निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉज़िट बुक करते समय ही लागू ब्याज दर पता होती है, जिससे डिपॉज़िट से मिलने वाली राशि का अनुमान लगाना आसान हो जाता है।
2026 में एफडी ऐसे निवेशकों के बीच लोकप्रिय बनी रह सकती है जो स्थिर पूंजी चाहते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके दीर्घकालिक निवेश हर हाल में लाभ दे रहे हों। फिक्स्ड डिपॉज़िट का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संभव लाभ देना नहीं है। यह निवेशकों को उनके कुल निवेश पर एक निश्चित प्रतिशत रिटर्न मिलने की निश्चितता देती है।
तय ब्याज देने वाली फिक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम्स में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होता, भले ही अर्थव्यवस्था में या कीमतों में उतार-चढ़ाव ही क्यों न हो। निवेश के समय ही ब्याज की राशि पता होने से पूरी डिपॉज़िट अवधि में जमा होने वाली राशि का अनुमान लगाना आसान हो जाता है।
कई एफडी कैलकुलेटर वेबसाइटें उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से संभावित निवेशक अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट रिटर्न का अनुमान लगा सकते हैं और निवेश राशि, निवेश अवधि और भुगतान की आवृत्ति की तुलना कर सकते हैं।
निवेश के मामले में परंपरावादी (Conservative) निर्णय लेते समय डिपॉज़िट प्रदाता की मूलधन और ब्याज चुकाने की क्षमता पर विचार करना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी डिपॉज़िट से जुड़ी वित्तीय मज़बूती और क्रेडिट जोखिम का स्वतंत्र आकलन प्रदान करती है।
बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉज़िट को CRISIL AAA/STABLE और [ICRA]AAA(Stable) रेटिंग प्राप्त है। ये उच्च स्थिरता रेटिंग हैं और डिपॉज़िट प्रदाता का आकलन करते समय निवेशकों को एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती हैं।
कंपनी डिपॉज़िट DICGC डिपॉज़िट बीमा के अंतर्गत नहीं आते, जो केवल पात्र बैंक डिपॉज़िट पर लागू होता है। इसलिए निवेशकों को किसी कंपनी डिपॉज़िट का आकलन केवल ब्याज दरों के आधार पर करने के बजाय जारीकर्ता की वर्तमान क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
1 मई 2026 से प्रभावी दरों के अनुसार, बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉज़िट 60 वर्ष से कम आयु के ग्राहकों के लिए 7.40% प्रति वर्ष तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% प्रति वर्ष तक संचयी (क्युमुलेटिव) रिटर्न प्रदान करती है।
वर्तमान संचयी दरें इस प्रकार हैं:
|अवधि
|60 वर्ष से कम आयु के ग्राहक
|वरिष्ठ नागरिक
|12 से 17 महीने
|6.60% प्रति वर्ष
|6.95% प्रति वर्ष
|18 से 30 महीने
|6.85% प्रति वर्ष
|7.20% प्रति वर्ष
|31 से 60 महीने
|7.40% प्रति वर्ष
|7.75% प्रति वर्ष
ये दरें रु. 15,000 से रु. 3 करोड़ तक की डिपॉज़िट पर लागू होती हैं। लागू दर निवेशक की श्रेणी, अवधि और भुगतान विकल्प पर निर्भर करती है। दरें बदल सकती हैं, इसलिए निवेशकों को बुकिंग से पहले नवीनतम दर-सूची की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉज़िट 12 से 60 महीने तक के अवधि विकल्प प्रदान करती है। यह रेंज निवेशकों को परिपक्वता तिथियों को अल्पकालिक और मध्यमकालिक वित्तीय ज़रूरतों के साथ संरेखित करने की सुविधा देती है।
12 से 17 महीने की डिपॉज़िट किसी निकट भविष्य के खर्च में सहायक हो सकती है। 18 से 30 महीने की श्रेणी लगभग दो वर्ष के भीतर नियोजित लक्ष्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। 31 से 60 महीने की अवधि दूरगामी लक्ष्यों के लिए अच्छी कमाई का अवसर देती है।
अवधि का चयन उस तिथि के अनुसार करना चाहिए जब धनराशि की आवश्यकता होगी। लंबी अवधि पर अधिक लागू दर मिल सकती है, लेकिन पैसा भी लंबे समय तक बंधा रहता है।
निवेशकों को अपनी पूरी राशि एक ही डिपॉज़िट में रखने की आवश्यकता नहीं है। वे राशि को अलग-अलग परिपक्वता तिथियों वाली कई डिपॉज़िट में बांट सकते हैं।
उदाहरण के लिए, रु. 3 लाख वाला निवेशक रु. 1 लाख की तीन डिपॉज़िट बना सकता है। ये डिपॉज़िट आगामी वित्तीय ज़रूरतों के अनुसार अलग-अलग समय पर परिपक्व हो सकती हैं। जैसे-जैसे प्रत्येक डिपॉज़िट परिपक्व होती है, निवेशक उस राशि का उपयोग कर सकता है या उसे प्रचलित दर पर पुनर्निवेश कर सकता है।
यह लैडरिंग तरीका नियोजित लिक्विडिटी बनाता है और समय से पहले निकासी पर निर्भरता कम करता है। यह पोर्टफोलियो के एक हिस्से को निवेशित रखते हुए दूसरे हिस्से को उपलब्ध कराने की सुविधा भी देता है।
संचयी विकल्प के अंतर्गत, ब्याज निवेशित रहता है और परिपक्वता पर मूलधन के साथ भुगतान किया जाता है। यह संरचना ऐसे लक्ष्य के लिए उपयुक्त हो सकती है जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद एकमुश्त राशि की आवश्यकता हो।
परिपक्वता राशि मूलधन, लागू एफडी दरों और अवधि पर निर्भर करती है। लंबी निवेश अवधि में आमतौर पर अधिक राशि मिलती है, क्योंकि डिपॉज़िट पर अधिक समय तक ब्याज मिलता है।
उदाहरण के लिए, बजाज फाइनेंस के अनुसार 7.40% प्रति वर्ष की दर पर 60 महीने के लिए रु. 1 लाख की संचयी डिपॉज़िट बढ़कर लगभग रु. 1,42,896 हो जाती है। यह राशि केवल उदाहरण के लिए है और बताई गई दर तथा गणना की मान्यताओं पर लागू होती है। निवेशकों को अपनी विशिष्ट राशि और अवधि के लिए वर्तमान कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए।
बिना ज्यादा जोखिम वाले, परंपरावादी पोर्टफोलियो को नियमित आय देने की भी आवश्यकता हो सकती है। गैर-संचयी (नॉन-क्युमुलेटिव) विकल्प के अंतर्गत, निवेशक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
यह विकल्प सेवानिवृत्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों या नियमित खर्चों के लिए अतिरिक्त आय चाहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। मूलधन निवेशित रहता है और लागू शर्तों के अधीन परिपक्वता पर लौटाया जाता है।
वार्षिक दर भुगतान की आवृत्ति के अनुसार भिन्न होती है। निवेशकों को कोई विकल्प चुनने से पहले अपेक्षित आवधिक आय की तुलना संचयी परिपक्वता मूल्य से करनी चाहिए। यह चयन इस बात पर आधारित होना चाहिए कि नियमित नकदी प्रवाह मुख्य प्राथमिकता है या भविष्य की पूंजी।
बजाज फाइनेंस सीनियर सिटीज़न एफडी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवेशकों को 0.35% प्रति वर्ष तक की अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करती है। 31 से 60 महीने की संचयी अवधि श्रेणी में वरिष्ठ नागरिक 7.75% प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं।
यह अतिरिक्त दर परिपक्वता मूल्य या आवधिक ब्याज आय, दोनों में से किसी को भी बढ़ा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को अपने अपेक्षित खर्चों, अन्य आय स्रोतों और लिक्विडिटी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग अवधियों और भुगतान अनुसूचियों की तुलना करनी चाहिए।
अनुमानित रिटर्न इस मान्यता पर आधारित है कि डिपॉज़िट परिपक्वता तक निवेशित रहेगी। समय से पहले निकासी से देय ब्याज कम हो सकता है।
पहले तीन महीनों के भीतर निकासी की अनुमति आमतौर पर नहीं होती, सिवाय जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या RBI द्वारा अनुमति प्राप्त मामलों में। तीन से छह महीने के बीच केवल मूलधन देय होता है।
छह महीने के बाद और परिपक्वता से पहले, ब्याज आमतौर पर पूरी की गई अवधि पर लागू दर से 2% प्रति वर्ष कम दर पर दिया जाता है। यदि उस अवधि के लिए कोई दर निर्दिष्ट नहीं है, तो न्यूनतम प्रस्तावित दर से 3% प्रति वर्ष की कटौती की जाती है।
आपातकालीन बचत को अलग रखने से निवेशक नियोजित लक्ष्यों से जुड़ी डिपॉज़िट को छेड़ने से बच सकते हैं।
निवेश में परंपरवादी होने का अर्थ यह नहीं है कि आपका सारा पैसा, चाहे रुपया हो या डॉलर, एक ही वित्तीय साधन में लगा दिया जाए। इसका अर्थ है स्थिरता, लिक्विडिटी, कमाई, महंगाई, कर और जोखिम क्षमता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो के विभिन्न घटकों के बीच फंड का सही मिश्रण बनाना। इस संदर्भ में, फिक्स्ड डिपॉज़िट आपके पोर्टफोलियो का एक सहायक हिस्सा हो सकती है। अन्य प्रकार के निवेश अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जैसे आपको लिक्विडिटी देना या दीर्घकाल में वृद्धि सुनिश्चित करना। अर्जित ब्याज पर आमतौर पर निवेशक की स्थिति के अनुसार कर लगता है।
2026 में भी एफडी एक रूढ़िवादी पोर्टफोलियो का आधार क्यों बनी हुई है इसका उत्तर इसकी बुनियादी विशेषताओं में निहित है: सुनिश्चित रिटर्न, तय परिपक्वता तिथियां, विभिन्न भुगतान विकल्प और बाज़ार की स्थितियों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशीलता के कारण कम अस्थिरता। बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉज़िट 12 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि का विकल्प देती है, जिसमें न्यूनतम निवेश रु. 15,000 है और अधिकतम दरें खाते के प्रकार पर निर्भर करती हैं। शर्तों, शुल्कों और लिक्विडिटी के आधार पर आकलन करने पर, यह विकल्प एक विविध पोर्टफोलियो में आपको एक स्थिर आधार दे सकता है।
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